Samsun protokolü yeni yıla denize açılarak girdi
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Samsun protokolü yeni yıla denize açılarak girdi

SAMSUN Valisi Osman Kaymak ve beraberindeki heyet, yeni yıla sahil güvenliğe ait gemi ile açıldıkları denizde girdi.

01.01.2020 09:02 | Son Güncelleme: 01.01.2020 09:02
Samsun protokolü yeni yıla denize açılarak girdi

SAMSUN Valisi Osman Kaymak ve beraberindeki heyet, yeni yıla sahil güvenliğe ait gemi ile açıldıkları denizde girdi. 

Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'nı ziyaret eden Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı ile beraberindeki heyet, 2020'ye dakikalar kala TCSG-87 gemisiyle denize açıldı. Yaklaşık 1 saat süren gemi gezisinin ardından protokol üyeleri kıyıya döndü. Protokole Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir de eşlik etti. 


Kaynak: DHA
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