Samsun Pompalı Tüfekle Vurulan Ayakkabı Boyacısı Öldü

Samsun'da dün pompalı tüfekle vurulup, ağır yaralanan ayakkabı boyacısı Selami Gül (35), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Olay, Tekkeköy ilçesinde dün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Ayakkabı boyacılığı yapan Selami Gül, sabah saatlerinde tezgahını açmak için ilçe meydanına giderken S.A. ile 'yol verme meselesi' yüzünden tartıştı. Tartışma sonrası Selami Gül, boya sandığı başında çalışmaya başladı. Tartışmadan yaklaşık 40 dakika sonra ilçe meydanına gelen S.A., elindeki pompalı tüfekle tezgahı başındaki Gül'e ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Gül, çevredekiler tarafından özel bir hastaneye götürüldü.

Olayın ardından kaçan Sait A. ise polis ekiplerince takibe başlandı. Büyüklü Mahallesi'nde olduğu istihbaratı alınan Sait A., cinayet bürosu ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Selami Gül ise bu sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da, tartıştığı ayakkabı boyacısını pompalı tüfekle vurarak, öldüren S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilip, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA