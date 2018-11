Samsun Polisine Ödül

Samsun'da 114 polisi başarı belgesi ile ödüllendiren Vali Osman Kaymak, "Bu ödüller FETÖ'cülerin zamanda her önüne gelen FETÖ'cüye veriliyordu" dedi.

Samsun Valiliği, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte Samsun'da kendi alanlarında başarı gösteren ve üstün hizmet veren polisleri ödüllendirdi. Kendi branşlarında üstün başarı gösteren 114 polis ve amirin başarıları aldıkları belge ile tescillendi. Törende konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, FETÖ'cüler zamanında verilen ödüllere değinerek, kendi verdikleri ödüllerin hatır ve gönül ilişkisine dayanmadığını, tamamen başarı odaklı olduğunu söyledi.

"FETÖ'cüler, her önüne gelen FETÖ'cüye ödül veriyordu"

Zamanında her FETÖ'cüye hatır ve gönül ilişkisiyle ödüller verildiğini ifade eden Samsun Valisi Osman Kaymak, "Siz polislerin işlerini iyi yapması, direkt insanların hayatını etkilediği için yaptığınız işi çok önemsiyoruz. Zaman zaman memurlarımızın başarılı çalışmalarını ödüllendiriyoruz. Daha öncelerden bu başarı belgeleri olur olmaz verilmişti. Hatırlayın, FETÖ'cüler önüne gelen her FETÖ'cüye belge veriyorlardı. Bunlar her yıl 15-20 tane başarı belgesi alıyordu. Buna herkes şahit. Biz de gerçek bir başarı yakalandığında onu anında ödüllendirmek istiyoruz. Polislerimizin çalışmasını yakından takip ediyoruz. Polislerimiz ciddi bir başarı elde ettiğinde 'olağanüstü gayret ve çabalarından dolayı' başarı belgesi veriyoruz. Biz bu çalışmaları savcılarımızla birlikte bir uyum içerisinde gerçekleştiriyoruz. Başarı belgesi alan polislerimiz, bu onura nail olmak için daha çok çaba sarf etmek zorundalar. Başarıya, başarı katarak devam etmek zorundayız. Bugün ödül alan arkadaşlarımız hatır ve gönül ilişkisi içerisinde değil, tamamen hak ettikleri için bu ödülleri alamaya layık görülmüşlerdir. Hepsinin başarı belgeleri, kendi başarılarının yer aldığı konuyla alakalı olarak tek tek ve kişiye özel düzenlenmiştir" diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından emniyetteki FETÖ'cülerin temizlendiğini dile getiren İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, "Emniyet güçlerimiz, devletimiz ve milletimizin güvenliği için 7/24 çalışmaya devam etmektedir. Hain FETÖ darbe girişiminden sonra bünyesindeki ihanet yuvalarını temizleyerek ve en kısa sürede kaybettiği kanı yerine katarak amir ve polis memuru ihtiyacını hızlı bir şekilde gidermiştir. Bunun akabinde Türkiye'de geçmiş yıllarda büyük başarı sağlamış çarşı, pazar ve mahalle bekçilik sistemi tekrar geriye getirilmiştir. Bekçiler günümüzde kendisinden beklenenin daha ötesinde bir görev anlayışıyla çalışmaya başlamıştır. 2018 yılının ilk 10 ayı içerisinde gösterdikleri üstün başarı neticesinde 114 polisimize başarı belgelerini verdik. Bu kapsamda bütün arkadaşlarımdan bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını diliyorum" şeklinde konuştu.

Samsun'da görev yapan polis ve amirler, aldıkları başarı belgelerinin ardından hatıra fotoğrafı çektirdiler. - SAMSUN