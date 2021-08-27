Samsun polisinden parklarda uygulama
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Samsun polisinden parklarda uygulama

Samsun polisinden parklarda uygulama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da polis ekipleri parklarda asayiş ve maske uygulaması yaptı.

Samsun'da polis ekipleri parklarda asayiş ve maske uygulaması yaptı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu, Gazi Polis Merkezi ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliği ekipleri, ilçede bulunan Anıt Park, Muzaffer Önder Parkı, Anneler Parkı, Ali Baba Parkı, Zeytinlik Parkı, Adalet Parkı'nda 14.00-15.00 saatleri arasında asayiş ve maske denetimi gerçekleştirdi. Şüpheli şahısların GBT sorgusunu da yapan ekipler, maske takmayanları uyardı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 8 ekip ve 26 personelin katıldığı uygulamada, 120 şahıs sorgulandı, 3 şahsa amaç dışı bıçak taşımaktan idari işlem yapıldı, 2 şahsa pandemi kurallarına aykırı davranmaktan cezai işlem uygulandı. Parkta oturan vatandaşlar ise polisin uygulamasından memnun olduklarını belirttiler. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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