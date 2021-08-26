Samsun'da polis parklarda uygulama yaptı
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Samsun'da polis parklarda uygulama yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da polis parklarda uygulama yaptı Samsun'da polis ekipleri parklarda asayiş ve maske uygulaması yaptı.

Samsun'da polis parklarda uygulama yaptı

SAMSUN - Samsun'da polis ekipleri parklarda asayiş ve maske uygulaması yaptı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu, Gazi Polis Merkezi ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliği ekipleri, ilçede bulunan Anıt Park, Muzaffer Önder Parkı, Anneler Parkı, Ali Baba Parkı, Zeytinlik Parkı, Adalet Parkı'nda bugün 14.00-15.00 saatleri arasında asayiş ve maske denetimi gerçekleştirdi. Şüpheli şahıslar üzerine GBT sorgusu da yapan ekipler, maske takmayanları uyardı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 8 ekip ve 26 personelin katıldığı uygulamada, 120 şahıs sorgulandı, 3 şahsa amaç dışı bıçak taşımaktan idari işlem yapıldı, 2 şahsa pandemi kurallarına aykırı davranmaktan cezai işlem uygulandı.

Parkta oturan vatandaşlar ise polisin uygulamasından memnun olduklarını belirtiler.

Samsun'da polis parklarda uygulama yaptı
Samsun'da polis parklarda uygulama yaptı
Samsun'da polis parklarda uygulama yaptı
Samsun'da polis parklarda uygulama yaptı
Samsun'da polis parklarda uygulama yaptı
Samsun'da polis parklarda uygulama yaptı
Samsun'da polis parklarda uygulama yaptı
Samsun'da polis parklarda uygulama yaptı
Samsun'da polis parklarda uygulama yaptı
Samsun'da polis parklarda uygulama yaptı
Samsun'da polis parklarda uygulama yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay

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