Samsun polisinden engellilere 'her zaman yanınızdayız' mesajı
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Samsun polisinden engellilere 'her zaman yanınızdayız' mesajı

02.12.2020 13:58 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:49

- Samsun polisinden engellilere 'her zaman yanınızdayız' mesajı '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlayan Samsun polisi 'Bir gün değil her zaman yanınızdayız' mesajı verdi.

- Samsun polisinden engellilere 'her zaman yanınızdayız' mesajı

SAMSUN - '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlayan Samsun polisi 'Bir gün değil her zaman yanınızdayız' mesajı verdi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından engelli derneklerinden temsilcilerinde yer aldığı mesaj içerikli bir video hazırlanarak '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' kutlandı.

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Hazırlanan mesaj ile engelli bireylerin hayata engelsiz bir şekilde katılımlarının sağlanması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için; herkese ayrı ayrı sorumluluklar düştüğü vurgulandı. Vatandaşların engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak adına bilincinin arttırılması ve farkındalık oluşturmak amaçlandı. Videoda polis ve engelli derneklerinden temsilciler rol aldı.

'Yanınızdayız' diyen ekipler videoda şu ifadelere yer verdi: "Siz hiç görmeden maviliği resmetmeye çalıştınız mı? Siz hiç konuşurken duymamayı denediniz mi? Siz hiç bir ömrün yükünü ayaklarınız olmadan kaldırmayı denediniz mi? Onlar için denemek tercih değildi. Körlüğün karanlığını aklın aydınlığı yener. En büyük engel sevgisizliktir. Engel olmazsak engel kalmaz. Sevgi varsa engel yoktur. Engelli olmak tercih değildir. Engelleri birlikte aşalım. Samsun Emniyet Müdürlüğü olarak yalnız bir gün değil her zaman yanınızdayız.

Samsun polisinden engellilere 'her zaman yanınızdayız' mesajı
Samsun polisinden engellilere 'her zaman yanınızdayız' mesajı
Samsun polisinden engellilere 'her zaman yanınızdayız' mesajı
Samsun polisinden engellilere 'her zaman yanınızdayız' mesajı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜNSAL KARKA

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