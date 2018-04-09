Samsun Polisi 1 Ayda 409 Aranan Şahsı Yakaladı

Samsun'da aranan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında, il genelinde GBT sorgusu yapan polisler, 1 ay içerisinde 409 aranan şahsı yakaladı.

Kamu düzeninin sağlanması, genel sağlık, genel ahlak ve başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı, uyuşturucu madde ve kaçak eşyanın tespiti ile halkın güven ve huzurunun sağlanması amacıyla, Samsun Emniyet Müdürlüğünce Mart ayı boyunca il genelinde yapılan çalışmalarda, adli ve önleyici polislik hizmetleri kapsamında 84 bin 921 kişinin GBT kaydı sorgulandı ve toplam 409 aranan şahıs yakalandı.

Yapılan çalışmalarda 84 bin 932 aracı kontrol eden ekipler, bu çalışmalar neticesinde ise 38 aranan (çalıntı-yakalamalı-hacizli) araç yakaladı. Araç kontrollerinde evraklarında eksik tespit edilen bin 220 araç da trafikten men edildi. Bununla birlikte toplamda 20 bin 765 araca cezai işlem uygulandı. Samsun Emniyet Müdürlüğünün aranan şahıslar üzerinde yaptığı çalışma sonucunda, aranan şahıs yakalamada ilk şehirler arasında olduğu belirtildi.

99 adet tarihi eser ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda ayrıca, 34 adet değişik çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 17 adet av tüfeği, 41 adet kurusıkı tabanca, 187 adet kesici ve delici alet, 7,382 gram esrar maddesi, bin 731 adet ectacy (uyarıcı hap), 3,273 gram bonzai (sentetik kannabinoid), bin 585 adet kenevir, 82,95 gram afyon sakızı, 12 bin 879 paket kaçak sigara, 95 litre kaçak içki, 250 adet çeşitli emtia, 291 adet (kaçak elektronik cihazlar) 99 adet tarihi eser ve 939 adet kaçak cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Ayrıca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında işlem yapılan 99 şüpheli şahıstan, 90 şüpheli yakalanmış ve yakalanan şüphelilerden 12'si tutuklandı. 24 şüpheli şahsa denetimli serbestlik tedbiri uygulandı, 54 şüpheli şahıs ise Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı. - SAMSUN