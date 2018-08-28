Samsun Polis Okulu Müdürünün Cenazesi Otopsi İçin Hastaneye Kaldırıldı

Makamında intihar eden Samsun 19 Mayıs Meslek Meslek Yüksekokulu Müdürü Cihan Alagöz'ün cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay, Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulunda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yıldır Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak görev yapan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Cihan Alagöz (54), bugün makamında tabancayla kendini vurarak intihar etti.

Müdürün odasına gelen polis okulu görevlileri kapıyı vurarak içeri girmek istediler ancak kapı kilitli olduğu için açan olmayınca geri döndüler. Bir süre sonra yine kapıyı vuran görevliler yine açan olmayınca meraklanıp durumu okuldaki diğer müdürlere haber verdi. Pencereden Cihan Algöz'ün odasına bakan polis okulu personeli onu yerde yatarken görünce kapıyı açıp içeri girdi.

Olay 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Müdür Alagöz'ün öldüğünü tespit ettil. Olay yerine giderek burada incelemede bulunan nöbetçi savcı daha sonra cenazenin otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılması talimatını verdi. Cihan Alagöz'ün cenazesi ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay Samsun'da ve emniyet camiasında üzüntüyle karşılanırken, evli ve 2 çocuk babası Müdür Cihan Alagöz'ün daha önce Samsun'da Çocuk Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlerinde bulunduğu ve Trabzon Polis Okuluna tayin olup burada da Polis Okulu Müdürlüğü görevindeyken 8 Nisan 2015 tarihinde 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak atandığı ve 16 Nisan 2015 tarihinden bu yana Samsun'da polis okulu müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi. - SAMSUN