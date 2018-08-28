Samsun Polis Okulu Müdürü Makamında İntihar Etti

Samsun 19 Mayıs Meslek Meslek Yüksekokulu Müdürü Cihan Alagöz makamında tabancayla intihar etti.

Olay, Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde karakol amirliği ve şube müdürlüğü görevinden bulunduktan sonra Trabzon Polis Okuluna tayin olan ve burada polis okulu müdürlüğü görevine kadar yükselen Cihan Alagöz, 2015 yılında Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü olmuştu. 1. Sınıf Emniyet Müdürü olan Cihan Alagöz bugün makamında tabancayla kendini vurarak intihar etti. Evli 2 çocuk babası Cihan Alagaöz'ün intihar haberi emniyet camiasında üzüntüyle karşılanırken şok etkisi yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cihan Alagöz, 2 Aralık 1964 yılında Çorum'da doğdu. 1989 yılında Polis Akademisinden mezun oldu. Sırasıyla İstanbul, Van, Sinop, Samsun İl Emniyet Müdürlüklerinin çeşitli birimlerinde ve Filistin'de Uluslararası kuruluşta (TIPH) görev yaptı. Trabzon POMEM Müdürü olarak görevine devam etmekte iken 08.04.2015 tarihinde 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak atanmış ve 16.04.2015 tarihinde göreve başlamıştı. - SAMSUN