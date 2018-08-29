Samsun Polis Meslek Yüksekokulu Müdürünün Odasında Ölü Bulunması

Odasında başından vurulmuş halde bulunan Samsun Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Cihan Alagöz için tören düzenlendi.

Görev yaptığı polis okulu bahçesinde düzenlenen törende Alagöz için helallik alındı.

Törenin ardından Alagöz'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Çorum'a gönderildi.

Törene Alagöz'ün eşi Nurgül, kızları Ceren ve Emine Alagöz'ün yanı sıra Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ile meslektaşları katıldı.

Samsun Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Alagöz, dün akşam silah sesi gelmesi üzerine makam odasına giren meslektaşları tarafından silahla başından vurulmuş halde ölü bulunmuştu.

Çorum'da 1964 yılında doğan Alagöz, 1989'da Polis Akademisinden mezun oldu. Alagöz, sırasıyla İstanbul, Van, Sinop, Samsun il emniyet müdürlüklerinin çeşitli birimlerinde ve Filistin'de görev yaptı.