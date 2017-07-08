Samsun Polis, 40 Kamera Kaydı Inceleyerek Dolandırıcıyı Yakaladı

Polis, 40 kamera kaydı inceleyerek dolandırıcıyı yakaladı



SAMSUN polisi, kendini polis olarak tanıtıp 2 vatandaşı telefonla 52 bin TL dolandıran ve hakkında hapis cezası ile birçok suçtan sabıkası bulunan Halil A.?yı 40 güvenlik kamerası inceledikten sonra tespit ederek yakaladı.



Olay, Samsun'un Tekkeköy ve İlkadım İlçesi'nde 4-6 Temmuz günlerinde meydana geldi. İddiaya göre 2 vatandaşı telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan Halil A., mağdurlara kimlikleriyle kredi çekildiği, çekilen paraların FETÖ/PDY'ye aktarıldığı söyleyip evde bulunan ziynet eşyası ve paraları yanlarına gelen polise vermesini istedi. Vatandaşlardan 52 bin TL değerindeki para ve ziynet eşyasını alan şüpheli Halil A., Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri 4 Temmuz'da gerçekleşen olay araştırırken 6 Temmuz günü olan dolandıcılık ihbarını alınmasının ardından her iki olayı da aynı şüphelinin gerçekleştirdiğini tespit etti. 40 iş yerinde bulunan güvenlik kamerasını inceleyen ekipler olayları Halil A.?nın işlediğini tespit etti. Samsun'da bulunan otellerde kimlik tespiti çalışması yapan ekipler, şüpheliyi İlkadım İlçesi'nde bulunan 19 Mayıs Mahallesi'nde ki bir otelde kaldığını belirledi. Dün akşam otele operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi gözaltına aldı. Üzerinde de dün akşam saat 20.00'ye alıpmış bir otobüs bileti bulundu.



Polisler otelde ve şüphelinin üzerinde yaptığı aramada ise 15 bin 716 TL nakit para, 2 adet cep telefonu, 2 adet kolye, 1 çift küpe ile ele geçirdi. Gözaltına alınan Halil A., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan bugün adliyeye sevk edilirken, şüphelinin ayrıca Giresun polisi tarafından 'Nitelikli dolandırıcılık', Şanlıurfa ve Kocaeli polisi tarafından ise 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması', Silahlı tehdit' ve 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçlarından arandığı ile tehdit suçundan ise de hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.