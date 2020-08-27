HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Samsun pidesinin tadı ağızdan ağza, ünü ise dilden dile dolaşıyor

Samsun pidesinin tadı ağızdan ağza, ünü ise dilden dile dolaşıyor Tadı ağızdan gitmeyen Samsun pidesinin ünü de dilden dile dolaşıyor.

27.08.2020 15:06 | Son Güncelleme: 27.08.2020 15:11

Samsun pidesinin tadı ağızdan ağza, ünü ise dilden dile dolaşıyor

SAMSUN - Tadı ağızdan gitmeyen Samsun pidesinin ünü de dilden dile dolaşıyor.

Samsun denilince akla ilk gelen şeylerden birisi Samsun pidesi olarak dikkat çekiyor. Samsun pidesi denilince de akla ilk Bafra geliyor ama Çarşamba ve Terme ilçelerinin de kendine özgü pideleri var. Kimisi açık kimisi kapalı olsa da içlerine koyulan malzemeler değişse bile değişmeyen tek şey ise Samsun pidesinin oldukça lezzetli olması olarak dikkat çekiyor. Samsun pidesi ekşi mayalı hamurda hazırlanıp, odun ateşindeki fırında pişiriliyor. Pidenin içine pişirilen orta yağlı kıyma ve çiğ olarak soğan ile birlikte tuz ve karabiber ekleniyor. Daha sonra üzeri kapatılan incecik yapılan pide, odun ateşinde pişirilmeye bırakılıyor.

30 yıldır Samsun'da pide ustası olarak çalışan Ahmet Çelik, Samsun pidesinin lezzetinin başka illerde yapılan pidelerde olmadığının altını çizerek, "Samsun pidesi kendine has hamuru ile ustalık gerektirerek yapılan bir pidedir. Pidede sulu hamur kullanılıyor. Pidede kullanılacak kıyma önceden hazırlanıyor ve pişiriliyor. Hamur açıldıktan sonra orta yağlı kıymayı içine koyuyoruz. Kıymaya çiğ soğan doğruyoruz. Samsun pidesinin en büyük özelliklerinden biri de ince ve uzun olmasıdır. Bu pideye daha bir çıtırlık katıyor. İnce ve uzun pide Bafra pidesi olarak geçiyor. Çarşamba ve Terme ilçelerinde de buna benzer pideler yapılıyor. Karadeniz'de Giresun ve Trabzon gibi yerlerde de pide yapılıyor. Diğer illerde yapılan pideler yuvarlak şekilde yapılıyor. Vatandaşlar ise en çok daha gevrek ve güzel olduğu için Samsun pidesine rağbet gösteriyor" dedi.

"Pide deyince akla Samsun, Samsun deyince de akla pide geliyor"

Samsun pidesinin çok lezzetli olduğunu ifade eden vatandaşlar ise şunları söylediler:

"Samsun pidesi Türkiye çapında bilinir. Kapalı pide deyince akla Bafra, açık pide deyince de Çarşamba ilçesi gelir. İki yerde de çok güzel yapılır. Birçok yerde pide yedik. Hiçbirisi Samsun pidesi gibi güzel değil. İnce, uzun ve çıtır pide çok hoşumuza gidiyor. Trabzonluyum ama Samsun pidesinin tadına doyum olmuyor."

Bafra pidesi özellikle incecik hamuru ve uzun ince şekliyle diğerlerinden farklı olarak göze çarpıyor. Ortalama bir metreye yakın uzunluklarda, hamuru çekilerek uzatılan Bafra pideleri, çıtır çıtır bir hamurun içerisine çeşitli harçlar doldurularak hazırlanıyor. Genellikle kıymalı harçla hazırlanan kapalı Bafra pidesinin lezzetini diğer pidelerden ayıran en önemli farklılık, kıymalı iç harcının kavrularak hazırlanmış olması. Lahmacun ve diğer kıymalı pidelerde, iç harçlar çiğ olarak pideye eklenirken, Bafra pidesinde kıyma iyice kavrulduktan sonra kullanılıyor. Kıymalı harcın hazırlanışındaki bu farklılık, pidenin şeklinde de lezzetinde olumlu etki oluşturuyor.

Samsun pidesinin tadı ağızdan ağza, ünü ise dilden dile dolaşıyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı Güncel
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi 3. Sayfa
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Fotoğrafını kullanarak yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti Magazin
Fotoğrafını kullanarak yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti
El freni inik unutulan araç denize uçtu 3. Sayfa
El freni inik unutulan araç denize uçtu
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti 3. Sayfa
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı Magazin
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı
Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti
Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Maskeli 4 şüpheli, kuyumcuyu gasp etti! 11 kilo altını alıp kaçtılar
Maskeli 4 şüpheli, kuyumcuyu gasp etti! 11 kilo altını alıp kaçtılar
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık
Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı diri diri yakmış
Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı diri diri yakmış
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı
Yüz yüze eğitime sayılı günler kala 34 okulda vaka tespit edildi! İşte o okullar
Yüz yüze eğitime sayılı günler kala 34 okulda vaka tespit edildi! İşte o okullar
Putin: İkinci koronavirüs aşımız eylül ayında hazır olacak
Putin: İkinci koronavirüs aşımız eylül ayında hazır olacak
'Gülen Kadın' olarak anılan Leyla Günay, eğitici ve eğlenceli videolarla ailelerin gönlünde taht kurdu
"Gülen Kadın" olarak anılan Leyla Günay, eğitici ve eğlenceli videolarla ailelerin gönlünde taht kurdu
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis'in çalışma süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis'in çalışma süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı
Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Minibüste yaşlıların maske kavgasında yumruklar konuştu
Minibüste yaşlıların maske kavgasında yumruklar konuştu
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, akaryakıt istasyonuna dalarak görevliyi ezdi. O anlar kameralara yansıdı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, akaryakıt istasyonuna dalarak görevliyi ezdi. O anlar kameralara yansıdı
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
Üniversiteli kızın cüzdanını çalan yankesiciler gözaltına alındı
Üniversiteli kızın cüzdanını çalan yankesiciler gözaltına alındı
Akan trafikte otomobilin camından sarkıp 'taş, kağıt, makas' oynadılar
Akan trafikte otomobilin camından sarkıp "taş, kağıt, makas" oynadılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Ozan Güven Şevval Sam Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Caner Erkin Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Ateş Eylül Çocuk Ankara
Şu an buradasınız: Samsun pidesinin tadı ağızdan ağza, ünü ise dilden dile dolaşıyor - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 15:12:05. #1.14#
title