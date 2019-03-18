Samsun Piazza'ya 3 Yeni Marka

Karadeniz'in en büyük alışveriş ve yaşam merkezi Samsun Piazza, 3 güçlü markayı daha bünyesine dahil etti.

Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinin ulusal ve uluslararası seçkin marka karmasına D'S Damat, Dagi ve Özdilek markaları da dahil oldu. Göz alıcı mimarisiyle kurulduğu bölgeye farklı bir konum kazandıran dev alışveriş merkezi, yeni markalarıyla ziyaretçilerine bol alternatif imkanı sunmayı sürdürüyor.

Bünyesinde barındırdığı farklı alt koleksiyonlarla, klasikten moderne, kendi stilini oluşturmak isteyen tüm erkeklerin gardıroplarına giren D'S Damat, AVM'nin ikinci katında yerini aldı. Banyo ve ev testili ürünlerinde pazar liderlerinden olan Özdilek'in zemin katta hizmet vermeye başladığı Piazza, Dagi'yi de seçkin marka karmasına dahil etti. Müşterilerine kadın ve erkek iç çamaşırı, pijama, eşofman, çorap ve mayoda bol alternatif sunan Dagi, Piazza'nın 2'nci katındaki mağazasında ilk günden yoğun ilgiyle karşılandı.

Güçlü marka karmasını yeni markalarıyla daha da güçlendiren Samsun Piazza'da, sürprizler bunlarla da kalmadı. Özgün tasarımlarıyla erkek giyimin öncü markaları arasında yer alan bir giyim firması da yeni konsepti ile müşterilerinin karşısına çıktı. - SAMSUN

Kaynak: İHA