Samsun Pencereden Düşen 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Samsun'da 8. kattan düşen Irak uyruklu İbrahim Ahmed Marhoon (6) hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde saat 20.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı binanın en üst katında yaşayan Irak uyruklu ailenin en küçük çocuğu İbrahim Ahmed Marhoon, 26 metre yükseklikteki dairenin penceresinden yere düştü. Olayı fark edene babası, yalın ayak aşağı inerek kanlar içinde ki oğlunu görüp 112'yi arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuk, yapılan bütün müdahalelere rağmen 00.00 sıralarında hayatını kaybetti. Acı haberi alan ailesi hastanede sinir krizi geçirdi. Gazi Polis Merkezi ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA