SAMSUN Özel kurslarda kontrol ve tedbirli eğitim
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SAMSUN Özel kurslarda kontrol ve tedbirli eğitim

Özel kurslarda kontrol ve tedbirli eğitimSAMSUN'da ateş ölçümü, sosyal mesafe kuralı ve hijyenin ön planda tutulduğu özel eğitim merkezi, kurslar ve dershanelerde öğrenciler, eğitimlerini sürdürüyor.

15.06.2020 09:35 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:43

Özel kurslarda kontrol ve tedbirli eğitim

SAMSUN'da ateş ölçümü, sosyal mesafe kuralı ve hijyenin ön planda tutulduğu özel eğitim merkezi, kurslar ve dershanelerde öğrenciler, eğitimlerini sürdürüyor. Eğitimci Sedat Uygun, bakanlıkça açıklanan genelgenin yanı sıra tavsiye kurallarına da uyulması gerektiğini belirterek, "Kurs merkezlerinin özellikle küçük yaş gruplarında çok daha dikkatli olması gerekmektedir. Çünkü çocuklar mesafe kurallarına uymayabiliyor" dedi.

Koronavirüs salgını sürecinde, 1 Haziran tarihi itibariyle normalleşme süreci başladı. Tüm Türkiye'de Covid-19 önlemleri nedeniyle 16 Mart'ta kapanan özel eğitim kursları, etüt merkezleri, dershane, kreş ve gündüz bakım evleri de bu kapsamda tekrar faaliyete geçti. Çocuklar yaklaşık 3 ay ayrı kaldıkları eğitim yuvalarına geri dönerken, kurumlar ise onların sağlığını korumak için gerekli olan önlemleri aldı. Tüm yurtta olduğu gibi Samsun'da, yabancı dil, bilgisayar, resim ve müzik kurslarının da aralarında bulunduğu çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları gibi birçok eğitim kurslarındaki öğrenciler ve kursiyerler de, ders başı yaptı.

ATEŞ ÖLÇÜMÜ VE HİJYENE ÖNEM

Milli Eğitim Bakanlığı'nca açıklanan genelgeye göre kurumlarını dizayn eden kurs binalarında, ateş ölçümü, sosyal mesafe kuralı ve hijyen ön planda tutuluyor. Ateş ölçümü yapılan öğrenciler, 10'arlı gruplar halinde aralarında 1.5 metrelik mesafe bulunan sıraların yer aldığı sınıflarda eğitim görüyor. Kurumlardaki görevliler; özellikle küçük yaş grubundaki öğrencilerin, sağlıklarının korunması noktasında ise hassasiyet gösteriyor. Kurs binaların pek çok noktasındaki duvarlarda, koronavirüse karşı uyulması gereken '14 kural'ının yer aldığı uyarı afişleri de bulunuyor.

SIRALAR SOSYAL MESAFELİ

Yönetmelik hakkında bilgi veren ve tavsiye kararlar dahil tüm kuralları uyguladıklarını anlatan eğitimci Sedat Uygun, "Normalleşme sürecinde 10 kişiye kadar kontenjana izin veriliyor. Bu öğrencileri de sosyal mesafe kuralları gereği en az 1 buçuk metre aralıklarla oturacakları şekilde sınıflara alınıyor. Misafirleri kabul ettiğimiz ön ofislerde ise masalar arasında mesafe konularak insanların sosyal mesafeye uymalarını sağlıyoruz" dedi.

'HİJYEN ÇOK ÖNEMLİ'

Binalara giriş yapan herkesin ateşinin ölçüldüğünü ve aksi bir duruma karşı gerekli mercilere bilgi verildiğini söyleyen Uygun, "Bütün duvarlarda tedbirler gereği alınacak önlemlere ilişkin görseller ve 14 kurala ilişkin afişler bulunuyor. En önemli konu ise hijyen kuralları ve bu kurallara uymak özellikle lavabolarda çok önemli hale geliyor. Eskiden lavabolarda sabunluklar bulunuyordu. Şimdi ise dezenfektanlar konulmuş durumda" diye konuştu.

'TAVSİYELERE DE UYULMALI'

Zorunlu olmayıp, tavsiye olarak açıklanan bazı kurallara da uyulması gerektiğini vurgulayan Uygun, "Tavsiye kurallardan biri de, herkesin temas ettiği kapılar hakkında. Kapıların otomatik açılır kapanır olmasında fayda var. Ayrıca galoş giymek de bu süreçte çok önemli tavsiyeler arasında yer alıyor. Kurs merkezlerinin özellikle küçük yaş gruplarında çok daha dikkatli olması gerekmektedir. Çünkü çocuklar mesafe kurallarına uymayabiliyor. Bunun içinde güvenlik kameraları ve nöbetçi öğretmenlerin olması önem arz ediyor" ifadelerinde bulundu.

SAMSUN Özel kurslarda kontrol ve tedbirli eğitim

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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