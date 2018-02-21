Samsun Özel Harekat Polisleri Düğüne Gider Gibi Afrin'e Gitti

SAMSUN (İHA) – Samsun Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görev yapan 44 özel harekat polisi, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için yola çıktı.

Afrin'e göreve giden 44 özel harekat polisini uğurlamak için Samsun Özel Harekat Şube Müdürlüğünde uğurlama töreni düzenlendi. Törende özel harekat polislerinin yüzlerindeki gülümseme eksik olmazken, gözyaşı döken bir meslektaşının oğluna, "Ağlama baban ile Afrin'de misket oynayıp geri geleceğiz" diyen bir özel harekat polisi kameralara yansıdı. İlk olarak meslektaşlarıyla, ardından ise aileleriyle vedalaşan özel harekat polisleri, daha sonra Mehter Marşı eşliğinde ve dualar ile Afrin'e gitmek üzere yola çıktı.

Törende konuşma yapan Samsun Valisi Osman Kaymak, "Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görev yapan yaklaşık 50 özel harekat polisimizi Afrin'e uğurluyoruz. Rabb'im onların yardımcısı olsun ve onları korusun. Bugün bu hainler Kürt devletleri kurmak için sona geldik, dediler ve Kuzey Suriye'de böyle bir yapılanma içerisine girdiler. O nedenle Afrin operasyonu devletimizin birliği ve beraberliği için kaçınılmaz bir operasyondur. Buraya giderken onur ve şerefle gideceksiniz. Buradan polislerimizin yakınlarına da seslenmek istiyorum. Üzülmeyin. Onları koruyacak olan Allah'tır. Namusumuz, şerefimiz ve bayrağımız için oraya gitmemiz gerekir. Kahraman askerlerimiz ve kahraman polislerimiz, bugün devletim bana görev veriyor, diyerek korkusuzca oraya gidiyorlar. Polislerimizin yolu açık olsun. Rabb'im yardımcıları olsun" dedi.

Konuşmaların ardından dualar okunarak tekbir ve Mehter Marşı eşliğinde özel harekat polisleri Afrin'e uğurlandı.

Törene ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, polislerin yakınları ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN