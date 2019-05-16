Samsun Otomobillerin Camını Kırarak Hırsızlık Yapan Cezaevi Firarisi Yakalandı

Otomobillerin camını kırarak hırsızlık yapan cezaevi firarisi yakalandı

Samsun'da camını kırdığı park halinde 5 otomobilin içerisinden hırsızlık yaptığı belirlenen cezaevi firarisi M.Ü., polisin takibi sonucu yakalandı.

Kentte, park halinde araçlardan hırsızlık yapıldığı yönünde şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, harekete geçti. Ekipler, 5 farklı aracın camını kırarak cep telefonu, para ve çanta çalarak kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Eğitim Araştırma Hastanesi otoparkındaki bir otomobilden de, aynı yöntemle çanta çalan şüphelinin, açık cezaevinden kaçan M.Ü. olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin yaklaşık 1 aydır peşinde olduğu M.Ü., Ladik ilçesinde, hırsızlık bürosu ekiplerince yakalandı. Şüpheli, emniyetteki sorgusununun ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA