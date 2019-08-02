SAMSUN Otomobilin çarptığı çöp kamyonunun 2 şoförü yaralandı

Otomobilin çarptığı çöp kamyonunun 2 şoförü yaralandı

Samsun'da otomobilin çarptığı belediye temizlik kamyonu şoförleri Tevfik Aksu ve Gani, Akyüz yaralandı. Otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Kaza, dün gece saatlerinde Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Tevfik Aksu'nun kullandığı Atakum Belediyesi'ne ait 34 GT 6984 plakalı kamyon ile Gani Akyüz idaresindeki 34 KP 8744 plakalı kamyonet, ayrıştırılabilir çöp aktarma işlemi için yan yolda durdu. Bu sırada hızla gelen bir otomobil Aksu ve Akyüz'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yeredüşen şoförler yaralandı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA