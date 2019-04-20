Samsun Otomobil 3 Buçuk Metre Yükseklikten Düştü

Otomobil 3 buçuk metre yükseklikten düştü

SAMSUN'da bir otomobil 3 buçuk metre yükseklikteki istinat duvarından aşağı düştü. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Olay, İlkadım İlçesi, Derecik Mahallesi'nde, yeni küçük sanayi sitesi yapilacak boş alanda meydana geldi. Akollü olduğu iddia edilen Şahin V. idaresindeki 34 SZ 3929 plakalı otomobil yaklaşık 3 buçuk metre yükseklikteki istinat duvarından aşağı düştü. Aracın içerisinde sıkışan sürücü ve arkadaşı İdris K. olay yerine gelen ifaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. İdris K. Sağlık ekiplerinin tedavisini kabul etmedi. Yaralanan sürücü ambulansla Samsun Eğitim Araştırma Hastenesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA