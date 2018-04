Samsun Otizmli Çocuklara Atlı Terapi

Samsun'da bulunan Atlı Spor Tesisleri'nde yılda yaklaşık bin 300 otizmli çocuk at binerek terapi oluyor. İnsanlarla iletişime geçmekte zorlanan otizmli çocukların bu uygulama ile atlarla aralarında duygusal bir bağ oluşturduğu ifade edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 2008 yılında yapılan Atlı Spor Tesisleri ile birlikte kentte atlı sporlarla uğraşan kişi sayısı her geçen gün artıyor. 55 bin dönüm alan üzerine kurulu tesiste 20 at bulunuyor. Tesiste bulunan midilli atlarla otizmli çocuklar için ise rehabilitasyon çalışması yapılıyor. Yılda yaklaşık bin ila bin 300 arasındaki otizmli çocuk haftanın belirli günlerinde tesise gelerek at binip rehabilite oluyor. Özellikle otizmli çocuklar için atlı terapinin çok olumlu sonuçlar verdiği belirtildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor Kulüp Başkanı Kadir Koçak, tesisin 55 dönüm alan üzerine kurulu olduğunu belirterek Atlı biniciliğe ilgin duymasını sağlamak atlı sporları yaygınlaştırmak amacını taşıyoruz ama diğer taraftan otizmli çocuklarımızın terapisi için de çalışmalar yapıyoruz. atlı binicilik otizmli çocuklarımız için çok önemli bir spor alanı. adeta bir terapi. Dolayısıyla böyle bir katkıyı sağlamaktan çok mutluyuz. 10 yıldır otizmli çocuklarımıza yönelik böyle bir çalışmayı sürdürüyoruz. Her yıl 10 özel eğitim okulu buradan faydalanıyor dedi.

8 yıldır otizmli öğrencileri tesise getiren Fahriye-Kemal Kızılot Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Hakan Acar, Haftada iki gün dönüşümlü olarak 30 öğrencimizi buraya getiriyoruz. Otizmli öğrencilerin en büyük problemi sosyalleşememek, iletişime geçememek, sosyalleşememek. atlı terapi onlarını hayvanlarla aralarında duygusal bir bağ oluşmasına neden oluyor. At bindiklerindeki ritim duygusu konuşma gelişimlerine katık sağlıyor. Yapılan bilimsel araştırmalar atlı terapinin otizmli çocuklara büyük katkı sağladığını ortaya koyuyor. Normalde insanlarla bile direk diyaloga iletişime geçmeyen çocuklar atlarla iletişime geçiyor diye konuştu. 20 at bulunan tesiste, kapalı, açık ve long manej ile 8 tane padok bulunuyor.