SAMSUN ORTAOKULDA HEM ÜRETİYORLAR, HEM EĞLENİYORLAR

SAMSUN'UN Asarcık ilçesinde bulunan bir ortaokulda, okulun atıl alanları öğrencilerin kullanabileceği istasyon alanlarına dönüştürüldü. Oluşturulan atölyelerde öğrenciler kendi ürettikleri malzemeleri kullanıp hem günlük hayatı öğreniyorlar hem de dersleri için çalışmalar yapıyorlar. Samsun'un Asarcık ilçesinde bulunan Asarcık İmam-Hatip Ortaokulu'nda göreve yapan Müdür Yardımcısı Gökhan Baştürk, bir yıl önce okullarında bir çalışma başlatıp 226 sayfalık bir proje yazıldı. Asarcık Akademi Liderleri(ASAL) projesi kapsamında okulun içerisinde bulunan atıl alanlar öğrencilerin aktif bir şekilde kullanabilecekleri istasyonlar haline getirildi. Okulun belirli bölgelerinde oluşturulan ve her birinin farklı teması bir temaya sahip olduğu 12 adet istasyon oluşturuldu. Bu istasyonlar arasında, mescit, stüdyo, pazar alanı, oyun alanları ve laboratuvar alaları bulunuyor. Okulda oluşturulan atölye alanında öğrenciler öğretmenleri ile birlikte ürünler üretip diğer istasyonların ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Atölyede üretilen bütün malzemeler öğrenciler tarafından okulda bulunan istasyonlarda aktif kullanılarak gelişimlerini ve günlük hayatı öğrenmelerini sağlıyor.

Farklı bir eğitim modeli hayali kurup proje üretmeye başlayan Müdür Yardımcısı Gökhan Baştürk, 'Okulumuzda 12 tane atölye oluşturduk. Öğrencileri sınıflardan kurtarıp atölyelerde yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlamaya çalıştık. Her atölyenin kendisine göre bir algısı, özelliği ve modeli var. Kimi öğrencimiz sera ile uğraşıyor, kimi öğrencimiz pazar ile uğraşıyor, kimi öğrencimiz sosyal yardımlaşma ile uğraşıyor. Biz öğrencilerimizin kimliğini, kişiliğini değiştirebilecek 12 atölyeyi okulumuzda uygulamayı başladık. Bir yıldır uyguluyoruz çokta güzel sonuçlar aldık. Okulumuz biz bu işe ilk başladığımızda 135'inci sırada bir ortaokuldu şuan ilk 30 içerisinde yer almaktayız. Hem eğitim hem de öğrencilerimizin ahlaki durumları çok değişti. Bu şekilde projeyi uygulamaya devam ediyoruzö şeklinde konuştu.

İki yıl önce okulun çatı alanının tamamen atıl durumda olduğunu söyleyen Baştürk, 'Biz ilk olarak buradan başladık. Burayı değiştirebilmek için tasarımlar geliştirdik. Masalarımızı sandalyelerimizi bu alana yerleştirdik. Bu alan öğrencilerimiz aktif olarak test çözdükleri, hem de bilgisayarlı eğitim yaptıkları haline geldi. Burası yaklaşık 30 metre karelik bir alan, aynı anda 14-15 öğrencimiz faydalanabiliyor. Başarılı öğrencilerimiz buraya çıkartıyoruz. Diğer öğrencilerimizden bundan etkilenip daha gayretli bir şekilde çalışıyorlarö dedi.

Kaynak: DHA