SAMSUN ORGANLARI 5 KİŞİYE UMUT OLDU

Samsun'da tedavi gördüğü özel hastanede beyin ölümü gerçekleşen Hamit Serin'in (58), organları, yakınları tarafından bağışlandı. Serin'in organları Samsun ve Trabzon'daki 5 hastaya nakledildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan mobilyacı Hamit Serin, önceki gün sokakta yürüdüğü sırada aniden baygınlık geçirip yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan Serin, ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alunan Serin'in beyin kanaması geçirdiği belirlendi. amsun'da sevk edildiği özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Serin'in dün beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların görüştüğü ailesi, Serin'in organlarını bağışlama kararı aldı. Doktorlar tarafından organların nakil yapılacağı, dokuların uyum sağladığı hastalar belirlendi. Hastaneye gelen cerrah ekibinin bu gece yaptığı ameliyatla Serin'den alınan iki böbrek Trabzon'a, karaciğer ve iki kornea ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderilerek 5 hastaya nakledildi.

'ORGAN BAĞIŞINDA İNSANLARIMIZ BİLİNÇLENMEKTE'

Özel hastanenin organ nakli koordinatörü olan uzman doktor Serpil Akpınar Çiçek, beyin kanaması nedeniyle gelen hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine organ nakli sürecinin başladığını belirterek 'Aile ile yaptığımız görüşmelerde, yakınları organ bağışında bulunmayı kabul etti. Karaciğeri, iki böbreği ve korneaları bağışlandı. Nakil ameliyatları sonrasında organları alan hastalarımıza şifa olmasını diliyoruz. Ailenin bu duyarlı yaklaşımı bizim için çok umut vericiydi. Artık organ bağışı konusunda insanlarımız bilinçlenmekte, onların çok büyük yardımları katkıları oldu. Aileye bir defa daha bu duyarlı kararlarından dolayı çok teşekkür ediyor, başsağlığı diliyoruzö dedi.

Kaynak: DHA