Samsun, Ordu ve Tokat için kuvvetli sağanak uyarısı - Haberler
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Samsun, Ordu ve Tokat için kuvvetli sağanak uyarısı

AA / Veysel Altun - Haberler | Güncel
Samsun, Ordu ve Tokat için kuvvetli sağanak uyarısı

Samsun, Ordu ve Tokat için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Samsun, Ordu ve Tokat için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, geceden itibaren Samsun, Ordu ve Tokat'ın iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Metrekareye 21-75 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.

Yarın öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen yağışlarda, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yerel kuvvetli rüzgar, fırtına, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Veysel Altun - Son Dakika Haberleri
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