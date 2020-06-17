Samsun, Ordu ve Sinop'ta 55 eser restore edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun, Ordu ve Sinop'ta 55 eser restore edildi

Samsun, Ordu ve Sinop'ta 55 eser restore edildi Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü 2005 yılından bu yana Samsun'da 30, Sinop'ta 15 ve Ordu'da 10 tarihi eserin restorasyonunu yaparak ayağa kaldırdı.

17.06.2020 10:20 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:25

Samsun, Ordu ve Sinop'ta 55 eser restore edildi

SAMSUN - Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü 2005 yılından bu yana Samsun'da 30, Sinop'ta 15 ve Ordu'da 10 tarihi eserin restorasyonunu yaparak ayağa kaldırdı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü yapmış olduğu restorasyon çalışmaları ile tarihi korumaya devam ediyor. Orta Karadeniz Bölgesi'ndeki bazı illerde bulunan eserler ve yapıların tarihi dokusuna zarar vermeden yeniden onararak insanların kullanımına sunuldu. 2005 yılından bu yana Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 55 eserin restorasyonu yapıldı. Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan 511 yıllık tarihi olan Taşhan ve çevresindeki Medrese Camisi'nin restorasyonları bitti. Yakın zamanda insanların kullanımına açılacak bu yapılar tarihe ayna tutuyor. Terme ilçesinde 2019 yılında sel felaketinde zarar görerek kullanılmayacak duruma gelen Pazar Camisi'nin de onarım ve bakımı yapılarak tekrar ibadete açıldı.

"Kurşunlu Camisi de restore edilecek"

Hummalı bir şekilde tarihi dokuya zarar vermeden çalışmalarına devam ettiklerine ifade eden Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk, "Samsun'un merkezde Taşhan, Medrese Camisi ve etrafının restorasyonları, Vezirköprü ilçesinde bulunan Taşhan restorasyonunu bitirmiş bulunuyoruz. Sinop'un Boyabat ilçesinde Kale Camisi ve Durağan ilçesinde Yeşilyurt Camisi'nin de restorasyonlarını tamamladık. 2019 yılında bitirdiğimiz bu yerlerin yanı sıra 2020 yılında Havza'da bulunan Orta ve Karameşe Camilerinin restorasyonlarına başlayacağız. Daha sonra Bafra Çarşı Camisi ve Samsun merkezde bulunan Kurşunlu Camisi'nin onarımlarını gerçekleştireceğiz. 2005 yılında günümüze kadar Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak Samsun'da 30 adet, Sinop'ta 15 adet, Ordu'da 10 adet restorasyon çalışmamız oldu ve vatandaşların kullanımına sunduk" dedi.

"Pandemi döneminde ara vermedik"

Çalışmaları yaparken azami özen gösterdiklerini söyleyen Müdür Öztürk, "Şuan en yeni olarak bitirdiğimiz Terme ilçesinde bulunan Pazar Camisi'dir. Restorasyon çalışmalarımız son hızla devam etmektedir. Çarşamba'da bulunan Göğceli Camisi'nin de tarihi dokusuna zarar vermeden onarım ve bakım çalışmalarına başladık. Haziran sonu itibariyle ihalelerimize başlayacağız. Bu çalışmaları yaparken Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü ile beraber çalışmalarımızı yürütüyoruz. Oradaki gerek bilim kurulu gerek kurul üyeleri ile birlikte tarihi dokuya zarar vermeden bu eserleri, yapıları her hangi bir sıkıntıya uğratmadan çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu çalışmaları yaparken azami özen gösteriyoruz" diye konuştu.

"Şifa Hamamı'nda tarihi kalıntı bulundu"

Öztürk, "Buna örnek verecek olursak Samsun merkezde Taşhan'ın yanında bulunan Şifa Hamamı'dır. Bura ile ilgili kazı çalışmaları yapıldığında tarihi kalıntılar bulundu. Şu an oraya zarar vermeden bir cam tablo ile halkın görebileceği bir şekilde düzenleme yaparak hamamın geri kalan kısmında tadilata ve restorasyona devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Öztürk, önümüzdeki dönemde de çalışmalarının aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi.

Samsun, Ordu ve Sinop'ta 55 eser restore edildi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı Haber
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek Haber
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu Haber
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor Haber
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
Tedbirlere uyan Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Tedbirlere uyan Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Normalleşmeyi beceremediğimiz için yasaklar geri dönebilir
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Normalleşmeyi beceremediğimiz için yasaklar geri dönebilir
AK Parti'nin yeni hedefi Z kuşağındaki 7 milyon yeni seçmen
AK Parti'nin yeni hedefi Z kuşağındaki 7 milyon yeni seçmen
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti
Zehir tacirleri, Van'ın meşhur lezzeti otlu peynirin içine 33 kiloluk eroin gizledi
Zehir tacirleri, Van'ın meşhur lezzeti otlu peynirin içine 33 kiloluk eroin gizledi
İstanbul'a su sağlayan barajın üzeri yeşil tabakayla kaplandı
İstanbul'a su sağlayan barajın üzeri yeşil tabakayla kaplandı
Çökme tehlikesi bulunan apartmanın sahipleri, evlerinin değeri düşecek diye gazetecilerin görüntü almasına izin vermedi
Çökme tehlikesi bulunan apartmanın sahipleri, evlerinin değeri düşecek diye gazetecilerin görüntü almasına izin...
Türkiye'deki koronavürüs salgınında son 5 günde testlerin pozitif çıkma oranı 'pik' yaptı
Türkiye'deki koronavürüs salgınında son 5 günde testlerin pozitif çıkma oranı "pik" yaptı
Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı
Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı
Mardin'de 4'üncü kattan 3'üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Mardin'de 4'üncü kattan 3'üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi
Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu
Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı
Twitter'da tartışan Cüneyt Özdemir ve Ahmet Şık, birbirlerine küfre varan hakaretler savurdu
Twitter'da tartışan Cüneyt Özdemir ve Ahmet Şık, birbirlerine küfre varan hakaretler savurdu
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Ali Koç, devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırarak talimatlar verdi
Ali Koç, devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırarak talimatlar verdi
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu
Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu
Survivor 2020'nin 110. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmacılar, ünlü isimlerle Anlat Bakalım oynayacak
Survivor 2020'nin 110. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmacılar, ünlü isimlerle Anlat Bakalım oynayacak
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı
62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı
62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Yıldız Tilbe 'Evlendim' diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı
Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Fahrettin Koca Mustafa Şentop Berat Albayrak Enis Berberoğlu
Magazin Alişan Hülya Avşar Ezgi Eyüboğlu Burcu Esmersoy
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Kadın Trabzonspor Galatasaray
Şu an buradasınız: Samsun, Ordu ve Sinop'ta 55 eser restore edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 10:27:39. #1.14#
title