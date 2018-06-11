Samsun, Ordu ve Giresun, Karadeniz'in Yatırım Merkezi Olacak

Düzenlenen seminerde üç şehre yapılan yatırımları değerlendiren ERA Gayrimenkul Türkiye Franchise Kanal Direktörü Kadir Tümen, "Petrol boru hattı, Fındık Borsası, Liman projelerine bağlı artan dış ticaret ile birlikte bu üç şehir kısa sürede Karadeniz'in yatırım merkezi olacak" dedi.

Uluslararası gayrimenkul franchising şirketi ERA Gayrimenkul Türkiye, 8 Haziran Cuma günü Nort Point Hotel Samsun'da 15.00 – 18.00 saatleri arasında ERA Gayrimenkul Türkiye Franchise Kanal Direktörü Kadir Tümen önderliğinde, kendi işinin patronu olmak isteyen birçok girişimci ve gayrimenkul profesyoneli ile bir araya gelerek "Bölgende Tek Ol Semineri'ni" gerçekleştirdi.

ERA Gayrimenkul Türkiye Franchise Kanal Direktörü Kadir Tümen eğitim esnasında bölgenin ekonomik ve demografik gelişiminden bahsederek; Samsun'un dış ticarete uygun bir noktada olması ve liman şehri olması geçmişte olduğu gibi ilerleyen yıllarda bu ilimize yatırımların artmasına sebep olacak. Özellikle yatırımcıların, liman projeleriyle birlikte artacak olan endüstriyel gayrimenkul yani depo lojistik alanlarına yoğunlaşmaları gerekli" dedi.

Metrekare fiyatlarının Ordu ve Giresun'da hızla artığına değinen Tümen sözlerine şöyle devam etti;

"Ekonomik olarak hızla gelişen Ordu'da, Ünye'den geçmesi beklenen petrol boru hattının bölgede yaratması öngörülen potansiyel rafineri yatırımları, Ordu-Giresun merkezli Fındık Borsası projesi; Ordu ve Giresun bölgesi için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Ordu ve Giresunlu girişimciler için kaçırılmaması gereken bir fırsat. Özellikle girişimlerini gayrimenkul alanına doğru çevirmek isteyen yatırımcılar için önümüzdeki birkaç yıl oldukça önemli."

Tümen, girişimcilere ve profesyonel gayrimenkul danışmanlarına, günümüz koşularına ayak uydurarak ilerlemeleri gerektiğini dijital dönüşümün önemi ve bölgenin şartları, koşulları bilgilerine sahip olmaları gerektiğini vurgulayarak; dijital ve sosyal pazarlamanın etkisi hakkında bilgi paylaşımında bulunarak yatırım araçlarını aktif kullanabilmek ve istikralı gelir elde etmek üzerehedefe yönelik pazarlama stratejileri belirlenmesi gerektiğini ifade etti.