Samsun, Ordu, Kastamonu ve Çorum için kuvvetli sağanak uyarısı

Samsun, Ordu, Kastamonu ve Çorum için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Samsun, Ordu, Kastamonu ve Çorum için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun'un doğusu ve Ordu'da perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak bekleniyor, yağışların kuvvetinin ise metrekareye 21-60 kilogram olacağı tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden sonra, Kastamonu'nun iç ve doğu kesimleri ile Çorum çevrelerinde de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar, fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü