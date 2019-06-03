Samsun-Ordu karayolunda 'bayram' yoğunluğu

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Samsun-Ordu karayolunda yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatili için yola çıkan sürücüler Samsun-Ordu karayolunda trafik yoğunluğa neden oldu. Sıcak hava ve yoğun trafikte seyir halinde ilerleyen sürücüler, memleketlerine giderek bayramı geçirmeyi planlıyor.

Yolculuk yapan sürücüler, bazı sürücülerin sabırsızca davrandığını, herkesin hoşgörülü ve acele etmeden yolculuk yapmalarını istediler. - SAMSUN

Kaynak: İHA