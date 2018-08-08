Samsun-Ordu Karayolu'nda Araç Geçişleri Tek Şeritten Verilmeye Başlandı
Samsun-Ordu Karayolu'nda, Ordu'nun Ünye ilçesinde köprülerin selden zarar görmesi nedeniyle Samsun'un Terme ilçesinden sonra araç geçişlerine tek şeritten izin verilmeye başlandıAA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri,...
Samsun-Ordu Karayolu'nda, Ordu'nun Ünye ilçesinde köprülerin selden zarar görmesi nedeniyle Samsun'un Terme ilçesinden sonra araç geçişlerine tek şeritten izin verilmeye başlandı
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun-Ordu sınırındaki Akçay bölgesinin 79'uncu kilometresinde, Ordu yönüne güvenlik nedeniyle durdurduğu araç geçişlerine kontrollü şekilde izin vermeye başladı.
Uzun araç kuyruğunun oluştuğu bölgede ulaşım tek şeritten sağlanırken, trafik ekipleri sürücülere dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulundu.
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