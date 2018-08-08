Samsun-Ordu Karayolu'nda Araç Geçişleri Durduruldu

Samsun-Ordu Karayolu'nda Araç Geçişleri Durduruldu

Samsun-Ordu Karayolu'nda, Ordu'nun Ünye ilçesinde köprülerin selden zarar görmesi nedeniyle Samun'un Terme ilçesinden sonra araç geçişlerine izin verilmiyor.

Samsun-Ordu Karayolu'nda Araç Geçişleri Durduruldu

Samsun-Ordu Karayolu'nda, Ordu'nun Ünye ilçesinde köprülerin selden zarar görmesi nedeniyle Samun'un Terme ilçesinden sonra araç geçişlerine izin verilmiyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun-Ordu sınırındaki Akçay bölgesinin 79'uncu kilometresinde, Ordu yönüne araç geçişlerini durdurdu.

Trafik ekiplerinin sadece Ünye ilçe merkezine gidecek araçlara izin verdiği öğrenildi.

Yetkililer, trafikteki sürücülerin dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulundu.

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