Samsun-Ordu kara yolunda heyelan
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Samsun-Ordu kara yolunda heyelan

Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelan sonucu Samsun-Ordu kara yolu ulaşıma kapandı.

01.02.2020 11:59 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:03
Samsun-Ordu kara yolunda heyelan

'da 'nda meydana gelen heyelan sonucu Samsun-Ordu kara yolu ulaşıma kapandı.


Yol kenarındaki yüksek kesimden kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle kapanan kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun ulaşıma açılması için Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve kurtarma ekibi çalışmalarını sürdürüyor. - ORDU

Kaynak: İHA
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