Samsun Ondan Türkiye'de Sadece 7 Tane Var

Türkiye'de 7 tane bulunan AFAD'ta ise tek olan Abrek isimli, ceset arama köpeği (Kadavra köpeği) Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde görev yapıyor. Abrek, geçen yıl Ağustos ayından bu yana 8 olayda aktif olarak görev yaptı. Son olarak Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolan ve öldürüldükten sonra bir elektrik direğinin dibine gömülen 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cesedini buldu.

Samsun'da, AFAD'da bulunan tek ceset arama köpeği görev yapıyor. Belçika Çoban Köpeği olan 'Abrek (yiğit savaşçı)' isimli köpek, 2017 Ağustos ayından itibaren 8 olayda görev yaptı. Abrek, Samsun, Kars, Trabzon, İskenderun, Konya, Kırklareli, Kastamonu, Ankara'da kayıp olayında aktif olarak yer aldı. Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi'nde 6 aylık bir eğitim sonucu ceset arama köpeği olarak görev alan Abrek, 10 yıllık ceset parçalarını bile bulabilme özelliğine sahip. Türkiye'de ilgili kurumlarda bulunan 7 ceset arama köpeğinden birisi olan Abrek, toprak altında, balçıkta, beton içinde, kireç içinde, yanmış halde, gizlenmiş bütün ceset ve ceset parçalarını, kan ve kemik örneklerini bulabiliyor. EYLÜL'ÜN CESEDİNİ ABREK BULDU

Son olarak, yaz tatili ailesiyle birlikte memleketleri Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne gelen ve daha sonra kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın aranması çalışmalarına katıldı. Geçen Salı günü bölgede arama çalışmalarında yer alan Abrek, Cuma günü arama yapılan bir alanda tepki vermeye başladı. Ardından aranan bölge daraltıldı. Abrek burada bir elektrik direğinin bulunduğu noktada tekrar tepki verdi. Bunun üzerine arama çalışmalarında yer alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube bünyesinde görev yapan 'Eva' isimli diğer kadavra arama köpeği de bu noktaya getirildi. Eva'nın da aynı noktada tepki vermesi üzerine elektrik direğinin bulunduğu yerde kazı yapıldı. Kazı sonunda yaklaşık 1 metre derinlikte Eylül Yağlıkara'nın cesedi bulundu. Elektrik direğinin yeni dikilmiş olduğu altındaki betonun halen kısmen yaş halde olduğu belirlendi. Ayrıca küçük kızın cesedinin üzerine beton parçaları taş parçaları konulduğu. Betonun soğuma etkisiyle küçük çocuğun cesedinin çürüme ve kokmasının de geciktiği belirtildi. Küçük kızın cansız bedeni kaybolduktan 7 gün sonra Abrek tarafından bulunmuş oldu.

Samsun AFAD'da görevli köpek eğitmeni Abidin Korkmaz, Abrek'in Türkiye'nin 7 bölgesinde farklı iklim şartlarında ceset ve ceset parçalarını bulma eğitimi aldığını belirterek köpeğin en önemli ırksal özelliğinin hırslı, inatçı, psikolojik düzeyi güçlü oluşu olduğunu söyledi. Türkiye'nin her yerinde görev yapabilecek seviyede olduğunu belirten Korkmaz, "Kadavra, ceset parçası, kemik kan kokusu her insan için sabit ve farklılık göstermiyor. Abrek 10 yıla kadar ki ceset ve ceset parçalarını bulabilme özelliğine sahip. Bununla ilgili gerekli eğitimler verildi. Özellikle adli olaylarda kan silinebiliyor bazen kimyasallar kullanılabiliyor. Buna rağmen köpeğimiz kanın kokusunu çok rahatlıkla alabiliyor. Bu ırk eğitime yatkın, hırslı, oyun oynamayı seven, inatçı, korkuları olmayan bir ırk. Sonuçta ceset araması yapıldığı için köpeğin psikolojik gücünün de yüksek olması gerekiyor. Her ırk köpekte bu çalışmayı yapamayabilirsiniz. Abrek'in yanılma payı yok. Eğitim aşamasında hayvanlara ait kan ve kemik parçaları ile de çalışıldı. Adli Tıp profesörlerinden de destek alındı. Hata yapma durumu yok" dedi.