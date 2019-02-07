Samsun Önce Koruyucu, Sonra Gerçek Anne Oldu

Samsun'lu Zeynep Çalış(34), önce devlet korumasındaki 10 aylık Aysima'ya koruyucu aile oldu, ardından polis memuru Yalçın Çalış(33) ile dünyaevine girip, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Genç kadın, şimdi 4 yaşında olan Aysima ile 7 aylık oğlu Toprak Arslan'a gözü gibi bakıyor.

Samsun'da yaşayan Zeynep Çalış, 2015 yılının Kasım ayında devlet korumasındaki bir bebeğe koruyucu aile olmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurdu. Başvurusundan 20 gün sonra ise polis memuru Yalçın Çalış ile tanıştı. Çift evlilik kararı aldı. Koruyucu aile talebi kabul edilen Zeynep Çalış'a, Yalçın Çalış da destek verdi. Genç kadın, 10 aylık Aysima'ya koruyucu aile oldu. Aynı dönemde Yalçın Çalış ile evlenen, Zeynep Çalış'ın 7 ay önce de Toprak Arslan adını verdikleri bir oğlu oldu. Çalış çifti şimdi hem oğulları Toprak Arslan'ı hem de 4 yaşına giren Aysima'yı büyütüyor. Mutlu bir yaşam süren çift, 2 çocuğa da gözleri gibi bakıyor.

AYSİMA ÇOK MUTLU

Koruyucu anne başvurusunun ardından evlilik kararı aldığını belirten Zeynep Çalış, İlk başlarda bir çocuk evlat edinmek istiyordum ancak birkaç araştırma sonucu koruyucu aile olmamın daha uygun olduğunu düşündüm. Koşullarımı yerine getirdikten sonra koruyucu aile olmak için başvuru yaptım. 20 gün sonra da eşimle tanıştım. Böyle bir karar verdiğimi kendisiyle paylaştım, çok olumlu karşıladı. Ardından evlendik. Aysima ailemizin bir parçası oldu. Aysima çok mutlu, sevgi dolu bir çocuk. Çok mutlu bir aileyiz. Aysima anne ve baba olarak bizi bildi. Yürümeyi, konuşmayı bizimle öğrendi. Aysima ile biyolojik çocuğumuzla yaşanabilecek her şeyi yaşadık dedi.

HAYATIMA UĞUR BÖCEĞİ KONDU

Koruyucu aile uygulamasını çok önemli bulan ve uygulamadan çekinilmemesi gerektiğini dile getiren Zeynep Çalış, Koruyucu aile uygulaması çok güzel bir uygulama. Kimse koruyucu aile olmaktan çekinmemeli. Bir çocuğun sizi anne ve babası olarak görmesi, sevmesi sizin de ona karşı aynı duyguları beslemenizin bu dünyada bir karşılığı yok. Çok değerli duygular bunlar. Hayatıma bir uğur böceği kondu. Ben onun hayatına bir şey getirecegimi sanarken, o benim hayatıma öyle güzel uğur getirdi ki, sayesinde yaşantım tek kişilik yalnız bir hayattan, mutlu bir kocaman aileye dönüştü diye konuştu.

BABALIĞI İLK AYSİMA İLE TATTIM

Yalçın Çalış da, Nişanlanmaya karar verdiğimizde Zeynep, başvuru yaptığını söyledi. Koruyucu aile uygulamasını araştırdım ve hiç tereddüt etmeden kabul ettim. İnsanı duyguları olan birinin böyle bir şeyi kabul etmemesi mümkün değil. Dünyada yapılabilecek en güzel şeylerden bir tanesi. Toprak Arslan'ın doğumunda çok fazla heyecan yaşamam gerekirdi ama hastaneye çok rahat gittim. Oğlumu kucağıma verdiklerinde ilk biyolojik çocuğum dünyaya gelmişti ama ben ilk kez baba olmamıştım. Çünkü ben ilk babalığı Aysima ile tattım ve yaşadım. Koruyucu aile uygulamasını imkanı olan herkese tavsiye ediyorum. Devlet korumasında olan çocuklarımızın bütün ihtiyacı sadece sevgi dolu bir aile ortamında büyümek dedi.

Kaynak: DHA