Samsun Okulda 'Survivor' Parkuru

Okulda 'Survivor' parkuru

Samsun'da bulunan Demirci İlk ve Orta Okulu'nda atık tekerlekler kullanılarak yapılan oyun parkurunda öğrenciler teneffüslerde enerjilerini atarken beden eğitimi derslerinde de parkur kullanılıyor. 8 etaptan oluşan parkura öğrenciler tarafından 'Survivor' parkuru adı verildi. Çocuklar parkurda birbirleriyle yarışarak eğlenceli vakit geçiriyor.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Demirci ilk ve Orta Okulu'nda 'Spor hayattır' projesi hazırlandı. Bir yıl önce proje kapsamında okul bahçesine teneffüslerde öğrencilerin boş zamanlarını geçirebileceklerini, enerjilerini atabilecekleri oyun parkuru oluşturuldu. Atık araç lastikleri kullanılarak yapılan ve 8 etaptan oluşan parkura çocuklar 'Survivor' parkuru adını verdi. Yaklaşık 300 metrekare alan üzerine kurulu parkurdaki bölümleri tek tek aşan öğrenciler teneffüslerde hem heyecanlı hem de keyifli anlar geçirmeye başladı. Beden eğitimi derslerinde de zaman zaman parkurun kullanan öğrenciler dersleri eğlenceli geçiriyor.

Beden eğitimi öğretmeni Onur Akgün, parkurun geçen eğitim öğretim döneminde yapıldığını ve çocukların çok sevdiğini söyleyerek Bu alan boş olarak duruyordu. Öğretmen arkadaşlarımızla birlikte burayı nasıl değerlendirebiliriz diye düşünmeye başladık. Çocuklara sorduk onlarda bize bir oyun alanı oluşturmamızı istedi. Bizde çocukların hem eğlenebilecekleri hem de enerjilerini atabilecekleri bir alan oluşturmaya karar verdik. Atık araç lastiklerini kullanarak bir parkur oluşturduk. Çocuklar burada oynamayı çok seviyorlar. Öğrencilerimiz teneffüslerde bu parkurda oyun oynuyorlar. Ayrıca beden eğitimi derslerinde de zaman zaman bu parkuru kullanıyoruz. Hem çok eğleniyorlar, hem birbirleriyle yarışarak rekabeti öğreniyorlar, hem de enerjilerini atmış oluyorlar. Çocuklar mutlu oldukça bizde mutlu oluyoruz. Yaş itibariyle çocuklar çok hareketliler. Enerjilerini bir şekilde atmaları gerekiyor. Burada beraber eğleniyorlar. Çocuklar sadece futbol, voleybol, basketbol gibi sporların yanı sırada bu parkurda hem birbirleriyle yarışıp hem rekabet ediyorlar dedi.

6'ıncı sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Mediha Ön, Arkadaşlarımızla bu parkurda çok eğleniyoruz. Lastiklerden yukarı doğru tırmanma kısmı çok zor. En çok parkurda orada zorlanıyoruz. Lastiklerin içinden geçip üzerlerinden yürüyoruz. O bölümler çok eğlenceli. Burası da bizim 'Survivor' parkurumuz. Bizde burada arkadaşlarımızla yarışıyoruz diye konuştu

6'ıncı sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Aslı Kıloğlu, Öğretmenlerimiz bu alanı çok güzel yaptı. Burası çok güzel canımız sıkıldığında gelip oyun oynuyoruz. Burada parkurda arkadaşlarımla yarışıyoruz. Çok heyecanlı oluyor dedi.

Kaynak: DHA