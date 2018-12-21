Samsun Öğrencilere Kahvaltı İkramı, Derslere Geç Kalmayı Önledi

Samsun'un Canik ilçesinde bulunan ve ağırlıklı olarak Roman öğrencilerin eğitim gördüğü iki okulda devamsızlık probleminin ortadan kaldırılması için 4 yıl önce öğrencilere kahvaltı verilmeye başlandı. Geçen yıl ise uygulama yemek kuponuna dönüştürüldü. Öğrenciler 3 TL'lik yemek kuponunu alabilmeleri için saat 0900-0930 saatleri arasında okula gelmeleri zorunlu koşulunca devamsızlık problemi büyük ölçüde ortadan kalktı. İki okuldaki sürekli devamsız öğrenci sayısı ise 4 yılın sonunda sıfıra indi.

Samsun'un Canik ilçesinde Romanlar'ın ağırlıklı olarak yaşadıkları 200 Evler ve Yavuz Selim Mahallesi'nde çocukların gittiği Yavuz Selim İlkokulu ve Emrullah Efendi Ortaokulu'nda 2016'da 'Gün kahvaltı ile başlar' projesi başlatıldı. Proje ile dezavantajlı durumda olan Roman öğrencilerin okullaşma oranı ve okula devamlılığının artırılması, beslenme yetersizliği nedeniyle ilgili öğrenme güçlüğünün asgari düzeye indirilmesi, dezavantajlı durumda olan ve gelişmekte olan çocuklara düzenli beslenme alışkanlığı kazandırılması amaçlandı. Canik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından maddi destek verilen proje kapsamında hafta içi her gün ilk ders saatinde öğrencilere kahvaltı verilmeye başlandı. Uygulama kısa sürede sonuç verdi ve devamsızlık oranları düştü. Ancak bazı çocukların verilen kahvaltıyı tüketmemeleri üzerine proje geliştirildi. Geçen yıl 'Okula geç kalma öğlen aç kalma' projesi geliştirildi. Sabah ilk yarım saat içerisinde okula gelen öğrencilere 3 TL'lik yemek kuponu verilmeye başlandı. Öğrenciler bu kupon ile okul kantininden kahvaltı ya da öğlen yemeği için istedikleri gıdaları tüketmeye başladı. Bu uygulama ile 782 öğrencinin bulunduğu iki okulda yaşanan derslere geç kalma ve devamsızlık probleminin büyük ölçüde çözüldüğü belirtildi. Sürekli devamsız öğrenci sayısı iki okulda da sıfıra indi. Uygulama, hem öğretmenleri, hem öğrencileri hem de velileri mutlu etti.

'SÜREKLİ DEVAMSIZ SAYISI 0'A İNDİ'

Okulu ziyaret eden Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, Bu bölgenin en temel sorunu devamsızlık konusu. Bu bölgedeki çocuklarımızın annelerinin çoğunlukla çalışmasından dolayı sabahleyin okula kahvaltı yapmadan gelmeleri veya gelmemeleri gibi durumlar ortaya çıktı. Bunun üzerine kaymakamlığımıza projelerimizi sunduk. Yavuz Selim İlkokulu ve Emrullah Efendi Ortaokulumuzdaki öğrencilerimiz için ilk önce 4 yıl önce sabah kahvaltısı vermeye başladık. Fakat öğrencilerimizin bir kısmının verilen yiyeceklerini yemediklerini ve çöpe attıklarını görünce geçen yıl öğrencilere 2 TL'lik yemek kuponu verdik. Bu yılda 3 TL'ye çıkardık. Yavuz Selim İlkokulu'nda 4 yıl önce sürekli devamsız öğrenci sayımız 32 iken bir sonraki yıl bu 8'e geçen yılda 0'a indi. Emrullah Efendi Orta Okulumuzda da sürekli devam sayısı 38 iken bir sonraki yıl 18'e geçen yıl ise 0'a indi diyerek sözlerine şöyle devam etti

'İLK YARIM SAATTE GELENLER YŞEMEK KUPONU ALABİLİYOR'

Sayın Kaymakamımızın, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli heyetimizin destekleriyle bu yıl da proje devam ediyor. Bu proje ile çocuklar erkenden okula geliyor. İlk ders saat 0900'da başlıyor. saat 0900-0930 saatleri arasında okula gelen öğrenciler bu yemek kuponlarını alabiliyorlar. İki okulun öğrencilerinin yüzde 90'ını Roman öğrencilerden oluşuyor. Biz şunu amaçladık çocuklar okula mutlu gelsinler. Hedefimiz uzun süreli devamsızlıkları da azaltmak dedi.

'ARTIK OKULA GEÇ KALMIYORUZ'

Öğrenci velisi 27 yaşındaki iki çocuk annesi Tombul Tıraş ise İki çocuğum da bu okula gidiyor. Erken kalkıp çocuklarımızı erkenden okula getiriyoruz. 3 TL yemek kuponu veriyorlar. 2 TL'de biz veriyoruz çocuklarımız günü geçiriyor. Ekonomik olarak bizim için de iyi oldu. Çocuklar burada simit, ayran dürüm, tost alabiliyorlar. çok memnunuz bu uygulaman. Artık okula geç kalmıyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA