Samsun Nükleer Tıp Merkezi Yenileniyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren Nükleer Tıp Merkezi yenileniyor.

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, merkezin yenilenme süreciyle ilgili olarak Nükleer Tıp Merkezlerinin kanserin tespiti ve tedavi sürecinin süratle başlaması için önemli olduğunu kaydetti.

Tetkik ve tedavi sürecinin kısa sürede yapılmasının hastaların olumlu sonuçlar alma ve iyileşme şansını arttırdığını ifade eden Oruç, şunları kaydetti:

"Bu nedenle SBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanemiz bünyesinde 19 yıldır hizmet vermekte olan merkezimizin artık yenilenmesi, daha fazla sayıda hastamıza daha nitelikli vermesi için çalışmalara başladık. İhalesini temmuz ayı sonunda yaptığımız merkezimizin yer teslimini de gerçekleştirdik. Yeni binamız bin 800 metre kare kapalı alana sahip olacak.

5 milyon lira bedelle zemin üstü bir kat olarak inşa edilecek binada, eski merkezimizde bulunmayan 3 iyotlu tedavi odası, PET/CT ve Gama Kameralı Görüntüleme odası, hasta ve yakınlarımızın için konforlu dinlenme ve bekleme alanları yer alacak. Samsun için önem arz eden merkezimizin tüm inşa çalışmalarını 2019 yılı Temmuz ayına kadar tamamlayarak kanser hastalarımız için çok önemli olan bu merkezimizi hizmete sunmayı hedefliyoruz."