Samsun Narkotik Uygulamasında En Çok Dikkati Duvar Yazıları Çekti Hd

Samsun'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen narkotik uygulamasında satışa hazır bonzai ele geçirerek toplam 6 kişi gözaltına alındı. Uygulamada mahalle aralarında olan bazı duvar yazıları da polislerin dikkatini çekti.Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Canik ilçesine bağlı Soğuksu ve Karşıyaka mahallelerinde 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uygulama yapıldı. Kafe, internet kafe, kahvehane, metruk binalar, sokak araları, şüpheli iş yerlerinin kontrol edildiği uygulamada narkotik köpekleri de görev aldı. Uygulamada 134 kişinin kimlik kontrolleri, 38 araç, 11 iş yeri, 17 metruk bina kontrol edildi.

Aramalar neticesinde bir kahvehanede 1 paket bonzai ele geçirilerek olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı. 3 araç evrak eksikliğinden trafikten men edilip toplam 4 bin 722 lira para cezası uygulandı. 2 amaç dışı bıçak elde geçirilirken 227 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca hakkında uyuşturucu suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 şüpheli ile silahlı tehdit suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan bir kişi de yakalandı.

Polis uygulamasında mahalle aralarında olan bazı duvar yazıları ilginç anlar yaşattı. Bir duvar yazısında "Şimdiki aşklar narkotik baskını gibi, yat yere yat yat yat" yazı dikkat çekti.