Samsun Mülteci Kadınlar Psikolojilerini Düzeltmek İçin Örgü Örüyorlar

Mülteci kadınlar psikolojilerini düzeltmek için örgü örüyorlar

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Samsun'a sığınan mülteci kadınlar, psikolojilerini düzeltmek için örgü örüyor.

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Samsun'daki Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'ne (SGDD) gelen mülteci kadınlar, burada psikolojilerini düzeltmek için çocuk elbisesi, bebek patikleri gibi örgüler örüyorlar. Derneğin en üst katında bir araya gelen yaklaşık 14 Iraklı kadın burada çocuk elbiselerinden bebek patiklerine, kolyeden küpeye kadar birçok takı ve örgü örerek kendilerini iyi hissetmeye çalışıyorlar. Mülteci kadınlara bu işi öğreten savaş öncesi Irak'ta müzik öğretmenliği yapan El Sanatları Fakültesi Mezunu Layla Mohammad (48), amaçlarının savaş sonrası aileleriyle birlikte Samsun'a gelen kadınların kendilerini iyi hissetmeleri için bu tür faaliyetlerin yapıldığını söyledi. Samsun'daki mülteci kadınlara el sanatlarını gönüllü olarak öğrettiğini belirten Layla Mohammad, 'Irak'ta El Sanatları Fakültesinde okudum. Bunları oradan öğrendim. Samsun'da geldikten sonra bu bilgilerimi ASAM merkezine gelerek buradakilerle paylaştım. Buradaki sığınmacılara gönüllü olarak bu yaptıklarımı öğretmek istedim. Psikolojik olarak benim ve arkadaşlarımın kendilerini iyi hissetmeleri açısından çalışalar yapıyoruz. Burada el işi ve örgü işleri yapıyoruz. Burada kadınlara bunların nasıl yapılacağını öğretiyorum. Bu işi yaparken kendilerimizi psikolojik olarak daha iyi hissediyoruz. Arkadaşlarımız buraya Irak'taki savaştan geldikleri zaman psikolojileri çok kötü durumdaydı. Buraya geliyorlar hem kendi arkadaşlarıyla sohbet etme imkanı buluyorlar, hem de aynı zamanda güzel vakit geçiriyorlar. Aynı zamanda da el işi yaparak streslerini atıyorlar. Mutlu bir şekilde de buradan ayrılıyoruz. Çocuk elbiseleri, bebek patikleri, atkı, bere, kolye, küpe gibi ürünler yapıyoruz. Bunları şuanda zaman geçirmek için yapıyoruz ama ileriki zamanlarda da ürünlerimizi daha da güzelleştirebilirsek belki satışını da yapabilirizö dedi.