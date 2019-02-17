Samsun Muharrem İnce Memleketi Bu Hale Getirenlerden Kurtarmalarını Beklemek Saflık

CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, hükümete yönelik eleştirilerde bulunarak, Memleketi bu hale getirenlerden memleketi kurtarmalarını beklemek, saflıktır. Memleketi bu hale onlar getirdi dedi. CHP'nin 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayı Muharrem İnce, Samsun'a gelerek, partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada teşkilat üyeleriyle görüşen İnce, ardından açıklamalarda bulundu. İnce, Neden Türkiye bu halde, ekonomimiz bu halde Devlet niye domates, soğan, patates, biber, patlıcan satıyor; biliyor musunuz Toplumda rıza düşük rıza. Rızası yok insanların sana. Çünkü insanları kırıyorsun, döküyorsun, bölüyorsun, ayrıştırıyorsun. Bir yanda kaynak bölüşümü ile ilgili kavga eden bir AKP var. Eski- yeni kavgası var. İşte böyle bir ortamda tabi ki Türkiye'de istikrar olmuyor diye konuştu. Türkiye'de 'K' dönemi yaşandığını kaydeden İnce, şunları söyledi Son aylarda alfabede en çok kullandığımız harf, 'K' harfi. Koalisyonu bitirecekti bu yeni düzen, koalisyonun alası var hatta ahlaksız koalisyon var. Koalisyon seçimden sonra olurdu şimdi seçim öncesinde koalisyon var. Korku var herkeste. Kazık var; kuyruk, keyfilik, kumpas, kuyruklu yalan ve Katar var. Hep söylemiştim milletvekiliyken de 'Katar, bize ne katar' demiştim. Türkiye'nin geldiği noktada 'K' harfi, artık bizim bir numaralı harfimiz oldu. Bu günlerde konuştuklarımıza bakın. Sen gübre fabrikalarını satmışsın. Mazotu ÖTV ile çiftçiye satıyorsun. Gübre alamıyor. Mazot pahalı. Üretimi yasaklamışsın, cezalandırmışsın üreten köylüyü, çiftçiyi. Tohumu İsrail'e mahkum hale getirmişsin. Baktın soğan yetişmiyor, İran'dan soğan almışsın. Et yetişmiyor, et almışsın. Süt yetişmiyor, süt almışsın dışarıdan. Köylüyü, çiftçiyi desteklememişsin sonunda 'Dünya lideri olacağım' derken, manav olmuşsun. Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Muharrem İnce, Memleketi bu hale getirenlerden memleketi kurtarmalarını beklemek, saflıktır. Memleketi bu hale onlar getirdi. Ben ilkokulda okurken, sosyal bilgiler dersinde Türkiye'yi nasıl tanımlardık Türkiye kendi kendine yeten 7 ülkeden birisiydi. Bugün dünyada pek çok ülke bir alanda anılır. Çin, toplu üretimle anılır. Japonya dijital teknoloji, Hindistan yazılım, Almanya otomotiv, ABD sanayi ve tarım ile anılır. 'Türkiye' denince akla paralı poşet, imar barışı, noter tasdiki, bedelli askerlik, Türkiye'nin geliri; bunlar dedi.

Kaynak: DHA