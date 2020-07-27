Samsun Müftüsü Çakır'dan Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışı
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Samsun Müftüsü Çakır'dan Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışı

Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla yürüttüğü kampanyaya kurban bağışında bulundu.

Samsun Müftüsü Çakır'dan Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışı
27.07.2020 15:23 | Son Güncelleme: 27.07.2020 15:26

Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla yürüttüğü kampanyaya kurban bağışında bulundu.

Müftü Çakır, yaptığı açıklamada, kurbanların ülkedeki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra mülteci kamplarından savaş ve afet bölgelerine, kıtlık ve kuraklıkla mücadele eden ülkelerden bir Müslümanın selamına muhtaç kalan yedi kıtada gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi.

"Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla bu yıl yurt içinde ve yurt dışında 20 milyonu aşkın mazlum, mağdur, muhtaç ve ve sığınmacıya Türk halkının yardım elini ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri yurt içinde 975 lira, yurt dışında 825 lira olarak belirlenmiştir.

Bu vesileyle kurban bağışında bulunmak, mazlum mağdur ve muhtaç kimselere umut olak isteyen vatandaşlarımızı, Türkiye Diyanet Vakfı Samsun Şubemiz ve Büyük Cami avlusundaki bağış standımıza bekliyoruz. Bunun yanında, www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden isteyen vatandaşlarımız online bağışta da bulunabilirler. Yine vatandaşlarımız, (0312) 416 9000 numaralı telefondan arayarak da kurban vekaleti hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirler."

Kaynak: AA

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