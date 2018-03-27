Samsun Müftülüğünde Resmi Nikah Töreni

Müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından Samsun Müftüsü Velsel Çakı, Fatih ve Gülcan Duyan çiftinin nikahını kıydı.

Müftülükte düzenlenen törende, Fatih ve Gülcan Duyan çiftinin nikahını kıyan Çakı, evlilik cüzdanını geline verdi.

Toplum ve insanlığın geleceği için en önemli müessesenin aile olduğunu vurgulayan Çakı, ailenin sağlam bir temel üzerinde kurulmasının sağlıklı bir toplum açısından önemli olduğunu söyledi.

Gelin ve damada ömür boyu mutluluklar dileyen Çakı, tören sırasında çifte önerilerde bulunarak, sağlıklı evliliğin karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörüye bağlı olduğunu belirtti.

Çiçek dikildiğinde bile emek verildiğini can suyu döküldüğünü bakımının yapıldığını anımsatan Çakı, "Yuva da bir çiçek gibidir. İlk bir yıl en azından çok dikkatli olmak durumundasınız. Ben bu nikah ahdinin kardeşlerimiz ve ailelerine hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Çakı, törenin sonunda yeni evlenen çifte, Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Fatih (45) ve Gülcan (37) Duyan çifti ise nikahlarının Müftülükte kıyılmasına karar verdiklerini belirterek, evliliklerinin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.