Samsun Müftülüğü Yemen'e Yardım İçin Kermes Düzenleyecek

Samsun Müftülüğünce Yemen'e yardım için kermes düzenleneceği belirtildi.

Müftü Veysel Çakı, makamında düzenlediği basın toplantısında, "Yemen'e umut olalım" sloganıyla kermes düzenleyeceklerini söyledi.

Dünya üzerinde inancından dolayı zulme uğrayan milyonlarca Müslüman olduğunu belirten Çakı, "Özellikle gönül bağımızın olduğu Yemen'de gerçekten tarihin çok az kaydettiği bir insanlık dramı yaşanıyor. İnsanlar dünyanın gözü önünde açlıktan hayatlarını kaybediyorlar." dedi.

Çakı, Türk milletinin, kapısına gelen tüm Müslümanlara evini açtığını hatırlattı.

Yemen'deki insanlara yardım eli uzatmak için Türkiye genelinde Diyanet İşleri Başkanlığının yardım faaliyetleri düzenlendiğine işaret eden Çakı, "İl ve ilçeler dahil olmak üzere geçtiğimiz cuma günü 752 bin 906 lira yardım toplanmış ve nakdi yardım olarak gönderilmiştir. Ayrıca 4 Ocak 2019 Cuma günü namaz sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nda kermesimiz açılacaktır. Halkımızı bu konuda duyarlı olmaya, kermesimizi ziyaret etmeye davet ediyoruz." dedi.

Çakı, kermesin, 7 Ocak'ta sona ereceğini kaydetti.

Kaynak: AA