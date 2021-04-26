Samsun Müftülüğü salgın döneminde halkın motivasyonunu destekliyor
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Samsun Müftülüğü salgın döneminde halkın motivasyonunu destekliyor

Samsun Müftülüğü salgın döneminde halkın motivasyonunu destekliyor
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun İl Müftülüğü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile beraber artan kaygı, olumsuzluklar, ümidini kaybetme, hayatını sonlandırma gibi duygularla mücadele etmek için "Bir can dünyaya değer" sloganıyla "Sen Varken Biz Pek Çoğuz" Projesi başlattı.

Samsun İl Müftülüğü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile beraber artan kaygı, olumsuzluklar, ümidini kaybetme, hayatını sonlandırma gibi duygularla mücadele etmek için "Bir can dünyaya değer" sloganıyla "Sen Varken Biz Pek Çoğuz" Projesi başlattı.

Samsun İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını sebebiyle ailenin güçlenmesi, aile içi ilişkilerin güçlendirilmesinin her zamankinden fazla ihtiyaç haline geldi.

Samsun Müftülüğü, salgın döneminde vatandaşların elem ve keder duygularına hapsolma, içe kapanma, umudun azalması, kaygı duygularının sıklıkla görüldüğünü ve bu duygularla mücadele edilmesi adına bir dizi çalışma başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Müftüsü Seyfullah Çakır, bu çalışmanın aile bireylerinde değer ve anlam yitimini tekrar kazanabilmek amacıyla merkezde aile grupları ile genelde ise Samsun halkının hedeflendiği bir proje olduğunu belirtti.

Projede Nevzat Tarhan, Rukiye Karaköse gibi akademisyenlerin de konuşmacı olarak yer aldığını bildiren Çakır, "Özellikle aile bireyleri için, aile içi doğru iletişimin sağlanması, yaşam kalitesinin artması, yaratılış gayesi ve bu gayenin verdiği güç ile problemlerle baş edebilme kabiliyeti geliştirme önem arz ediyor. Bu durum kendisiyle barışık, yaptığı ibadetten mutmain olan, kendine, ailesine ve topluma karşı davranışlarının farkında olan aile fertlerinin yetişmesini sağlayacak." ifadesinde bulundu.

Kişilerin kendi hayatlarına kastetmeleri göz önüne alınırsa, maneviyatın insanın duyguları üzerinde iyileştirici gücünün önemli bir yer kapladığını belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda Samsun İl Müftülüğü ve Aile ve Dini Rehberlik Bürosu olarak aile bireylerine lokal bölgeler belirlenerek online olan kapalı gruplarda 'Can Emniyeti' ve 'Bireysel ve Toplumsal Krizlere Önleyici Yaklaşımlar' söyleşilerinin paket program şeklinde yapılması, Samsun geneline yönelik sosyal medya canlı programlarının organize edilmesi, yazılı basında konuyla ilgili köşe yazılarının oluşturulması ve il genelinde cami vaaz programlarına ilgili konuların yerleştirilmesini planladık."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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