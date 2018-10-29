Samsun Motosiklet Tutkunlarından Cumhuriyet Korteji

Motosiklet tutkunlarından Cumhuriyet korteji

SAMSUN'da motosiklet tutkunları, Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen kortejde bir araya geldi.

Samsun'da dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle motosiklet tutkunları İlkadım ilçesindeki Tütün İskelesi önünde toplandı. Ardından kortej eşliğinde Bandırma Vapuru Müzesi'ne gitti. Kutlama kortejine yaklaşık 50 motosikletli katıldı. Grup adına açıklamalarda bulunan Cem Topaç, Büyük bedeller ödeyerek bağımsızlığımızı kazandığımız ve şanlı al bayrağımızın altında bizleri bir araya getiren 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun dedi.