Samsun İl Milli Eğitim'den 'flüt' açıklaması
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Samsun İl Milli Eğitim'den 'flüt' açıklaması

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Samsun İl Milli Eğitim'den 'flüt' açıklaması

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Samsun'da bir okulda aynı flütü kullanan 5 öğrencinin ailesinden 14 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı" haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Samsun'da bir okulda aynı flütü kullanan 5 öğrencinin ailesinden 14 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı" haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün ulusal yaygın medyada yer alan "Samsun'da bir okulda aynı flütü kullanan 5 öğrencinin ailesinden 14 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı' başlıklı haberler ve haberlerin içeriğinde ilimizde bulunan bir okulun okul tabelası görselleri yer almıştır. Konuyla ilgili yapılan araştırma neticesinde haberde belirtilen şekilde bir olayın ilimizde gerçekleşmediği tespit edilmiş olup, bu başlıkla yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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