Samsun Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdin, Ladik Hem'i Ziyaret Etti

Samsun Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hanife Öztürk Erdin, Ladik Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğünde incelemede bulundu.

Ladik HEM Müdürü Nevzat Ayyıldız ile bir araya gelen Erdin, halk eğitimi merkezindeki kurslar hakkında bilgi aldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Akçansa Çimento Fabrikası iş birliğinde fabrika bünyesinde açılan cam işleme kursunu ziyaret eden Erdin, yetkililere teşekkür etti.

Cam işlemeciliğinin önemli bir sanat olduğunu belirten Erdin, "Kursiyerlerimiz burada öğrendikleriyle tek başlarına evlerinde boş kalan zamanlarında cam işleme, süs ve hediyelik eşya yapabilecek. Ürettiklerinden elde ettiği gelirle ev ekonomisine katkı sağlayabilecek." dedi.

Ziyarette Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı ile Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Güven de yer aldı.

Kaynak: AA