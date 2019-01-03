Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Cumhur İttifakı'nın Varlığı ve Devamını Zedeleyici Beyan ve...
Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Cumhur İttifakı'nın varlığı ve devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları" nedeniyle parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle MHP Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Cumhur İttifakı'nın varlığı ve devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları" nedeniyle parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle MHP Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Kaynak: AA