Samsun Millet Bahçesi'nin İhalesi Yapıldı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Samsun'daki eski 19 Mayıs Stadı'nın yerine 100 bin 865 metrekarelik alanda yapılacak Samsun Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun'un "yeşil alan" ihtiyacına cevap verecek millet bahçesinin ihalesi dün gerçekleştirildi. 12 firmanın katıldığı ihalede değerlendirme sürecinin ardından ihaleyi alan firma projeyi 4 ay içerisinde tamamlayacak.

Spor alanları, bisiklet ve koşu parkurları, iki tenis kortu, iki basketbol ile voleybol sahasının bulunacağı millet bahçesinde, 40 farklı türde 3 bin ağaç ve 75 farklı türde 40 bin çalı ile yer örtücü bitki olacak.

İçerisinde yöreye uygun çeşitli bitki türlerinin yetiştirileceği millet bahçesinde 13 bin metrekarelik çim aktivite alanı bulunacak.

Millet bahçesi, içerisinde barındıracağı süs havuzu, gül bahçeleri, vatandaşlara yönelik yiyecek-içecek bölümleri, ekim-dikim alanları ile yeşille dolu yeni bir merkez niteliği taşıyacak.

Çocuklara özel oyun alanı

Farklı yaş gruplarına yönelik 2 bin 45 metrekarelik çocuk oyun alanının yer alacağı millet bahçesinde ebeveynler için de dinlenme, oyun ve seyir alanları yapılacak.

Şehrin ana ulaşım ağının ortasında yer alacak millet bahçesine ulaşım kolay olacak. 3 ayrı noktadan giriş yapılacak Samsun Millet Bahçesi kullanım kolaylığı, cazibe noktaları, güvenlik ve bakım konuları da dikkate alınarak inşa edilecek. Projede 131 metrekarelik alanda millet kıraathanesi de yapılacak.

Yeşiliyle fonksiyon ve sosyal donatılarıyla halkın sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek Samsun Millet Bahçesi, doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak.

Kaynak: AA