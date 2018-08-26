Samsun Millet Bahçeleri Şehri Olacak"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Samsunumuz ilçelerimiz ile beraber millet bahçeleri şehri olacaktır. Samsun bu anlamda Türkiye'de örnek olacaktır." ifadelerini kullandı.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti iktidarında, Türkiye'de ağaçladırma çalışmalarının hızla arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 1992-2002 yılları arasında 743 bin hektar alanda ağaçlandırma çalışması yapılmışken, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2003-2016 yılları arasında takriben 4,5 milyon hektar alanda ağaçlandırma çalışması yapılmıştır. Yani, önceki 10 yıllık dönemin 6 katı kadar ağaçlandırma çalışması gerçekleştirilmiş ve1,5 milyon hektar yeni orman alanı ülkemize kazandırılmıştır. Ülkemiz, ihtiyacımız olan fidanları artık kendi fidanlıklarımızda üretmektedir. 1992-2002 yılları arasında yılda ortalama 75 milyon fidan üretilirken, 2016 yılında 338 milyon fidan üretilmiştir. Hükümetimiz 2003 yılından 2016 yılı sonuna kadar 3 milyar 750 milyon fidanı toprakla buluşturmuştur. 2019 yılı sonuna kadar bu sayı 4 milyar 500 milyona çıkacaktır."

Millet Bahçesi Projesi'nin de Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye kazandırdığı önemli projelerden biri olduğunu dile getiren Şahin, şunları ifade etti:

"Samsunumuz ilçelerimiz ile beraber millet bahçeleri şehri olacaktır. Samsun bu anlamda Türkiye'de örnek gösterilecektir. Samsunumuz ve ilçelerimiz toprak yapısı, coğrafi konumu ve alanları ile Millet Bahçesi Projesi'nin en güzel uygulanacağı bir şehrimizdir. İlçelerimizde millet bahçelerinin kurulması için araştırma ve inceleme yapılması konusunda gerekli çalışmaların derhal başlatılması talimatını verdim. Samsunumuz daha yeşil olacaktır."