Samsun MHP İl Yönetim Toplantısı gerçekleştirildi

MHP Samsun İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Toplantısı'nın, il başkanı Abdullah Karapıçak başkanlığında gerçekleştirildiği bildirildi.

MHP Samsun İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Toplantısı'nın, il başkanı Abdullah Karapıçak başkanlığında gerçekleştirildiği bildirildi.

Karapıçak, yaptığı yazılı açıklamada, kasım ayı içinde Kızılay Samsun Şubesi, Samsun Esnaf Odaları Birliği, Samsun Üniversitesi Rektörlüğü, Lösemili Çocuklar Vakfı, İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Milli Emlak Daire Başkanlığı, Anadolu Ajansı Bölge Müdürlüğü, SAMULAŞ Genel Müdürlüğü, Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi, Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Samsun Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Samsun İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Terme Belediyesi, Terme Kaymakamlığı, Samsun Genç İş İnsanları Derneği, TSE Samsun Belgelendirme Müdürlüğü, Samsun Kütüphanesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek görüşmelerde bulunduklarını anlattı.

Yaklaşık 40 projeyi direkt muhatapları ile görüşerek sonuca yönelik çalışma yürüttüklerini belirten Karapıçak, projelerin her birinin sadece Samsun için değil, Türkiye'ye örnek teşkil edecek şekilde araştırma ve geliştirilmesi için çalıştıklarını vurguladı.

İl Kadın Kolları Başkanlığına atama yazısını Fatma Kandıra'ya teslim eden Karapıçak, "İl Kadın Kolları Başkanlığımızın ataması yapılmıştır. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yapacakları çalışmalar için şimdiden başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun