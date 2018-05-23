Samsun MHP Grup Başkanvekili Usta'dan Önemli Açıklamalar

MHP Grup Başkanvekili Usta'dan önemli açıklamalar

MİLLİYETÇİ Harekat Partisi Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, emeklilikte yaşa takılma, af konusu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Alaattin Çakıcı'yı ziyaret etmesi ve partilerine yapılan kaset kumpası konusunda açıklamalarda bulundu.

MHP Samsun İl Başkanlığı bir kafeteryada düzenlenen toplantı ile milletvekili adaylarını basına tanıttı. İftar sonrası MHP İl Başkanı Taner Tekin kısa bir konuşma yaptıktan sonra MHP Samsun Milletvekili adayları da tek tek kendilerini tanıttı. Tanıtımın ardından konuşan MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

'7 BİN HİZMET SÜRESİNİ DOLDURMUŞ 150 BİN KİŞİ VAR'

7 bin hizmet süresini doldurmuş ancak yaşı bekleyen yaklaşık 150 bin kişinin olduğunu belirten Usta, '7 bin hizmet süresini doldurmuş ancak yaşı gelmediği için emekli olamayan şuanda zannediyorum 150 bin kişi kesin vardır. MHP olarak bu arkadaşlara emeklilik hakkının verilmesinden yana olduğunu düşünüyoruz. Açıklayacağımız seçim beyannamesinde de bununla ilişkin bir kanun düzenleme yapılması konusunda TBMM'de faaliyette bulunacağımızı ifade ettik' dedi.

'HÜKÜMET ENİNDE SONUNDA AF KONUSUYLA İLGİLİ OLUMLU YAKLAŞACAK'

Hükümetin eninde sonunda af konusuyla ilgili olumlu bir yaklaşım içerisinde olacağını ifade eden Usta, 'Af konusu önemli bir konu, bu genel bir af değil. Genel başkanımız konuyu ifade ederken, bundan özellikle terör suçlularının, kadına, çocuğa karşı şiddet ve cinsel istismarda bulunanların bu tür belli suçları dışarı tutarak gerçekten kader mahkumu diyebileceğimiz ve şu anda cezaevlerinde çok zor şartlarda cezasını çeken insanlara onların yüzünü güldürecek bir fırsat tanınması, bir fırsat getirilmesi konusunu gündeme getirdi. Burada genel başkanımızın ifade ettiği diğer bir husus da önümüzdeki dönemde seçim ortamı içerisinde hapishanelerden kaynaklı bir ülkede bir karışıklık çıkartma yönünde bir riskle karşı karşıya olduğumuzdan bu ifade edildi. Dolayısıyla ben eninde sonunda, bugün olmasa da yarın, belki seçimden sonra bu konuyla ilgili hükümetin olumlu bir yaklaşım içerisinde olacağını ve bu işin olumlu bir şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum. Çünkü Devlet Bahçeli bir konuyu 3 defa dile getirdiyse onun üzerinde iyi düşünmek lazım. İllaki bir şey başımıza gelmeden tedbir almak için gelmesi gerekmez. Bu tedbirleri zamanında almanın faydalı olacağını düşünüyorum' diye konuştu.

'ALAATTİN ÇAKICI ÜLKÜCÜ OLARAK BİLİNİR'

Devlet Bahçeli'nin Alaattin Çakıcı'yı hastanede ziyaret etmesini değerlendiren Usta, 'Alaattin Çakıcı son zamanlarda başka şekilde anılmış olsa da özellikle 1980 öncesinde Asala terör örgütüyle büyük mücadele etmiş, fedakarlıklar göstermiştir. Ülkücü olarak bilinen bir kişidir. Dolayısıyla genel başkanımızın onu hastanede ziyaret etmesi de bu anlamda son derece anlamlıdır' diye konuştu.

MHP'ye kaset kumpası yapan emniyet müdürünün tutuklandığını belirten Usta, 'Bu dönemde MHP'ye yapılan kumpas, hem 15 Temmuz öncesinde MHP'yi karıştırmaya ve ele geçirilmeye yönelik yapılan hareketler, olağanüstü kurultay çalışmaları hem de 15 Temmuz birbirleriyle alakalı 3 esas konudur. Bunların 3'ünü birbirleriyle bağımsız düşünmemek lazım. Hepsinin geldiği nokta 15 Temmuz'dur' dedi.